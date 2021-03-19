XFlow Esports Valorant kadrosundan ayrılık haberi geldi

Yeni bir oluşum olan XFlow Esports birinci ayını geride bıraktı. Bir aylık süreçte Valorant, FIFA, PUBG Mobile ve PUBG kadroları kuran ekip, çeşitli turnuvalara katılım sağladı. Oluşturulan bu takımlardan, XFlow Esports Valorant kadrosundan bir oyuncuyla yolların ayrıldığı haberi paylaşıldı.

Organizasyonun sosyal medya hesabındanyapılan açıklamada, XFlow Esports Valorant takımı oyuncusu Hüseyin 'Kirito' Karbukan ile yapılan karşılıklı görüşme sonucu oyuncunun stand-in pozisyonuna çekildiği paylaşıldı. Genç oyuncunun kulüp için hala değerli bir oyuncu olduğu, çalışmalarının takip edileceği ve Kirito'ya destek olmaya devam edileceği belirtildi. Son olarak Valorant takımı hakkındaki gelişmelerin en kısa sürede tekrar paylaşılacağı söylendi.

Herkese merhabalar, oyuncularımız ile kuracağımız ilişkiler ve yaratmak istediğimiz vizyon ile farklılaşmayı hedefleyen XFlow'un birinci ayını geride bırakmış bulunmaktayız ve bu süreç boyunca gösterdiğiniz ilgi için sizlere XFlow olarak teşekkür ederiz. Bu süreç boyunca birden fazla oyunda takımlarımızı sizlere duyurduk ve turnuvalarımıza başladık. Bu takımlarımızdan bir tanesi sizlerin de yakından takip ettiği VALORANT takımımız. VALORANT takımımızın genç ve yetenekli oyuncusu Hüseyin 'Kirito' Karbukan ile karşılıklı görüşme sağlayarak kendisini stand-in pozisyonuna çekmiş bulunmaktayız. Kirito, genç yaşına rağmen gösterdiği performans ve yeteneği ile bizler için çok değerli bir oyuncu. XFlow olarak her oyuncumuza yaptığımız gibi Kirito'nun da çalışma temposunu yakından takip edecek ve destek olmaya devam edeceğiz. VALORANT takımımız hakkındaki gelişmeleri en kısa sürede sizlere tekrar duyuracağız. XFlow olarak bizleri desteklediğiniz için teşekkür ederiz.

XFlow Esports Valorant takımı yeni bir ekip olmasına rağmen VCT Challengers 2 turnuvasında son 32 turuna kadar çıkmıştı. Bu turnuvanın hemen ardından ikinci turnuvasına çıkan takım VCT Challengers 3'te son 64 turunda turnuvaya veda etmişti.

XFlow Esports Genel MenajeriEmir Yasin Yılmaz kendi sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Kirito'nun çok yetenekli ve değerli bir oyuncu olduğunu söyledi. Oyuncuyla özel olarak ilgileneceğini ve oyuncunun kendini geliştirerek geri döneceğine emin olduğunu belirtti. Kadroya katılacak yeni oyuncuyu da yakında duyuracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Playerbros