XFlow Esports Valorant kadrosu tamamlandı

Cem 'Yato' Saat (cemyato) XFlow Esports (xflowesports) Valorant kadrosuna dahil oldu!

Türkiye espor ekosisteminin yeni organizasyonlarından XFlow Esports geçtiğimiz haftalarda Valorant kadrosunda yapılanmaya gitmişti. Yapılanma kapsamında despold, pawzen ve Kirito ile yollarını ayıran ekibin Valorant kadrosunda loops, Raider ve Argent olmak üzere üç oyuncu kalmıştı. Özellikle PUBG arenasındaki başarılarıyla adını sıkça duyduğumuz organizasyon yapılanma sürecinde ilk transferini 18 Mayıs Salı günü Anıl 'XODİAC' Eren'i kadrosuna katarak yaptı. XFlow Esports Valorant kadrosu için duyurulan son isim ise 19 Mayıs'ta yapılan açıklamayla Cem 'Yato' Saat oldu.

XFlow Esports'un yapılan paylaşımla yeni transfer duyuruldu. Yapılan paylaşımda Yato'nun güzel vuruşlarıyla birlikte bir hoşgeldin videosu yer aldı.

XFlow Esports genel menajeri yeni transfer Yato ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Son olarak fastPay Wildcats forması giyen Yato, takımıyla birlikte VCT Aşama 2 Challengers 2 turnuvasında son 16 turuna kadar çıkma başarısı göstermişti. XFlow Esports ise yapılanmadan önceki kadrosuyla aynı turnuvaya son 32 turunda veda etmişti.

Güncel XFlow Esports Valorant Kadrosu

Ozan 'Raider' Yardımcı

Çağrı 'loops' Çoltu

Berk Deniz 'Argent' Özdamar

Anıl 'XODİAC' Eren

Cem 'Yato' Saat

Mert 'KEY' Çelebi (KOÇ)

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Kaynak: Playerbros