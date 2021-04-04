XFlow Esports sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yapıldı

XFlow Esports (xflowesports) görüyor, duyuyor, susmuyor! #GörüyoruzDuyuyoruzSUSMUYORUZ

Eğer bir sosyal medya kullanıcısıysanız akışınızda kadın oyunculara yönelik yapılan çirkin sözlerin ve hareketlerin bulunduğu oyun içi videolara rastlamışsınızdır. Espor ve oyun ekosistemine oldukça zarar veren bu kitleyi hiçbirimiz görmek istemiyoruz. Son günlerde sosyal medyanın daha efektif kullanılmasıyla birlikte taciz olaylarından daha kolay haberdar olabiliyoruz. Bu nedenle son dönemde taciz olaylarının arttığı gayet gözlemlenebilir bir durumdadır. XFlow Esports sosyal medya ekibi olaylara dikkat çekmek amacıyla bir video paylaştı.

XFlow Esports'tan konuyla ilgili çok anlamlı bir geldi. Yapılan paylaşımda XFlow Esports, son dönemde artan özellikle kadınlara yönelik taciz olaylarının farkında olunduğu belirtildi.

Playerbros ekibi olarak XFlow Esports ekibini bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyoruz. Aynı hassasiyeti diğer espor organizasyonlarımızdan ve tüm espor topluluğumuzdan bekliyoruz.

Kaynak: Playerbros