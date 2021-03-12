XFlow Esports PUBG VE PUBG Mobile kadrolarını duyurdu
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XFlow Esports PUBG VE PUBG Mobile kadrolarını duyurdu

12.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:37
XFlow Esports PUBG VE PUBG Mobile kadrolarını duyurdu

XFlow Esports (xflowesports) PUBG ve PUBG Mobile oyuncularını tanıttı!

Geçtiğimiz aylarda kurulan ve kısa sürede adından sıkça söz ettiren XFlow Esports, adım adım tüm arenalarda boy göstermeye başladı. İlk olarak Valorant kadrosunu duyuran kulüp, ikinci adım olarak FIFA21 kadrosuna yeni bir oyuncu katmıştı. Kulübün yapılan paylaşımlarla XFlow Esports PUBG VE PUBG Mobile kadroları tanıtıldı. Kulüp böylelikle bu iki oyunun espor sahnesine giriş yapmış oldu.

İlk olarak yapılan paylaşımda PUBG Mobile kadrosu oyuncuları tanıtıldı. Kulüp kadroyu duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

XFlow Esports PUBG Mobile Kadrosu:

CESET

SCOTT

CRUZERO

WHIP

RE1BEN

WAYN1X (KOÇ)

PHYROONN (MENAJER)

Son olarak yapılan paylaşımda ise PUBG kadrosu duyuruldu. Başarılı kulüp, hali hazırda VAGRANCY adıyla turnuvalarda mücadele eden kadroyu bünyesine kattığını açıkladı. Oyuncular için bir hoş geldin mesajı yayınlayan organizasyon, iddialı sözlerle oyuncuları tanıttı.

XFlow Esports PUBG Kadrosu:

METEBEY

UNO

WEISS

MSINIK

Farklı bir takım anlayışıyla diğer kulüplere örnek olmak isteyen kulüp, tüm oyunların espor arenasında boy göstermeye kararlı görünüyor. Bizler de Playerbros olarak hem kulübe hem oyunculara başarılar dileriz.

Kaynak: Playerbros

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