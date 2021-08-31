XFlow Esports PUBG Mobile kadrosu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı!
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XFlow Esports PUBG Mobile kadrosu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı!

XFlow Esports PUBG Mobile kadrosu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

XFlow Esports PUBG Mobile kadrosu ile yollarını ayırma kararı aldı!

XFlow Esports PUBG Mobile kadrosu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli takım sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile tüm oyuncularına emekleri için teşekkür ederken kariyerlerinde başarılar dilemeyi de ihmal etmedi.

PUBG ve PUBG Mobile arenasında mücadele eden 'un kadro ile yollarını ayırmasının ardından takımın yeni PUBG Mobile kadrosu merak edilir oldu. Organizasyondan henüz resmi bir açıklama gelmese de önümüzdeki günlerde yeni bir kadronun duyurulması bekleniyor.

Kaynak: Playerbros

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