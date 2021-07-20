XFlow Esports PUBG kadrosuna güç katıyor

Bilal Berk 'Niclas' Ünalan (niclasPUBG) XFlow Esports (xflowesports) PUBG kadrosuna katıldı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından olan XFlow Esports PUBG arenasında başarıya doymuyor. Güçlü kadrosuyla başarılı bir gidişat içerisinde olan XFlow Esports gücüne güç katmaya devam ediyor.

XFlow Esports PUBG kadrosuna koç takviyesi yaptı. Başarılı takım koç rolü için Bilal Berk 'Niclas' Ünalan ile anlaşmaya vardı. Organizasyon yaptığı paylaşımla anlaşmayı duyurdu. Yapılan paylaşımda koç için güzel bir video eşliğinde hoş geldin mesajı yayınlandı.

XFlow Esports'un yeni PUBG koçu kişisel sosyal medya hesabından anlaşmayla ilgili duygularını paylaştı.

Playerbros ekibi olarak anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor ve XFlow Esports'a başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros