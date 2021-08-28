XFlow Esports PUBG kadrosuna Berk "esqui" Özmert'i dahil etti!
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XFlow Esports PUBG kadrosuna Berk "esqui" Özmert'i dahil etti!

XFlow Esports PUBG kadrosuna Berk 'esqui' Özmert'i dahil etti!
Playerbros - Haberler | Gamegar

XFlow Esports 836 Pizza Locale'in eski PUBG oyuncusu Berk "esqui" Özmert'i kadrosuna kattı!

Tecrübeli Türk espor organizasyonlarından XFlow Esports PUBG kadrosuna Berk "esqui" Özmert'i dahil ettiğini duyurdu. PUBG arenasında adını çokça duyduğumuz XFlow bu transfer ile yeni turnuvalarda çok daha büyük başarılar elde edebilir!

birkaç gün önce esqui'nin de içinde bulunduğu PUBG kadrosu ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılık haberinin ardından oyuncuların bir sonraki duraklarının ne olacağı merak edilir oldu ve XFlow Esports'un dün yaptığı duyurusunun ardından Esqui'nin yeni yuvası da belli olmuş oldu.

Kaynak: Playerbros

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