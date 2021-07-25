XFlow Esports oyuncusu Msinik COVID oldu!

Geçmiş olsun Msinik!

Ülkemizin başarılı PUBG takımlarından biri olarak sayılan espor organizasyonu XFlow Esports oyuncusu Msinik COVID oldu.

XFlow Esports, yarın başlayacak olan ARKO Men Protality Sezon 2 için "bootcamp" yapacağını duyurmuştu. Bugün ise organizasyon sosyal medya kanalları aracılığıyla başarılı oyuncu Ömer Faruk "Msinik" Balcı'nın COVID 19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Ömer Faruk "Msinik" Balcı ise sağlık durumu ve turnuva hakkında şu açıklamada bulundu:

Takımca bootcamp için hazırlanırken böyle bir durum, kısmet değilmiş. Gerçekten illet bir hastalık. Halsizlikten yatağa bağlatıyor insanı. Durumum kötüye gitmediği sürece Protality maçlarında takım arkadaşlarımın yanında olacağım. Umarım her şey gönlümüzce olur.

Playerbros ekibi olarak Ömer Faruk Balcı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros