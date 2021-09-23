XFlow Esports La Coupe Féminine'de mücadele edecek olan Kadın League of Legends kadrosunu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Organizasyon kadrosunu, kadroda yer alan oyuncuların yaptığı güzel oyunları bir klip haline getirdiği video ile paylaştı. Kadroda yer alan isimler:

Betül "Louane" Demiroğlu

Kübra "Ywonna" Şenol

Petek "Adeline" Küçük

Sıla "Asil" Köylü

Burçe "Burce" Demirbağ

Organizasyona ve kadroda bulunan oyunculara başarılar diliyoruz.

Playerbros - Son Dakika Haberleri