XFlow Esports La Coupe Féminine'de mücadele edecek olan kadrosunu duyurdu! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

XFlow Esports La Coupe Féminine'de mücadele edecek olan kadrosunu duyurdu!

Playerbros - Haberler | Gamegar
XFlow Esports La Coupe Féminine'de mücadele edecek olan kadrosunu duyurdu!

XFlow Esports, kadın League of Legends kadrosunu paylaştı.

XFlow Esports La Coupe Féminine'de mücadele edecek olan Kadın League of Legends kadrosunu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Organizasyon kadrosunu, kadroda yer alan oyuncuların yaptığı güzel oyunları bir klip haline getirdiği video ile paylaştı. Kadroda yer alan isimler:

Betül "Louane" Demiroğlu

Kübra "Ywonna" Şenol

Petek "Adeline" Küçük

Sıla "Asil" Köylü

Burçe "Burce" Demirbağ

Organizasyona ve kadroda bulunan oyunculara başarılar diliyoruz.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Sezai Temelli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Cristiano Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: XFlow Esports La Coupe Féminine'de mücadele edecek olan kadrosunu duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 12:00:01. #1.17#