XFlow Esports La Coupe Féminine'de mücadele edecek olan kadrosunu duyurdu!
XFlow Esports, kadın League of Legends kadrosunu paylaştı.
XFlow Esports La Coupe Féminine'de mücadele edecek olan Kadın League of Legends kadrosunu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Organizasyon kadrosunu, kadroda yer alan oyuncuların yaptığı güzel oyunları bir klip haline getirdiği video ile paylaştı. Kadroda yer alan isimler:
Betül "Louane" Demiroğlu
Kübra "Ywonna" Şenol
Petek "Adeline" Küçük
Sıla "Asil" Köylü
Burçe "Burce" Demirbağ
Organizasyona ve kadroda bulunan oyunculara başarılar diliyoruz.
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