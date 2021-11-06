XFlow Esports kadın League of Legends kadrosuna 2 yeni ismi ekledi
xflowesports kadrosuna nandoleyla ve lucianfangirl'ü dahil etti.
XFlow Esports, Türkiye'deki tek profesyonel kadın League of Legends ekibi olan kadrosuna Sude "Muslera35" Tosun ve Eylül"Sept" Özsoy'u eklediğini duyurdu.
Organizasyon bu transferi Twitter hesabından paylaştı. XFlow Esports'a ve kadroya yeni dahil olan oyunculara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
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