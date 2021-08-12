XFlow Esports iş başvurularını açtı!
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XFlow Esports iş başvurularını açtı!

XFlow Esports iş başvurularını açtı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan XFlow Esports iş başvurularını açtı. Espor ekosisteminde yer almak istiyorsanız detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

XFlow Esports, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda "EKİBİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ! Ekibimiz için Genel Menajer ve Merchandise Menajer pozisyonları alımlarımız başlamıştır. Başvurularınızı baris@xflowesports.com adresine yapabilirsiniz." açıklamasına yer verdi.

Eğer siz de aktif olarak espor sektörü içinde "Genel Menajer" ya da "Merchandise Menajer" olarak yer almak istiyorsanız başvurunuzu yapmayı unutmayın. Başvurular için son bir tarih ise bulunmuyor, bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Playerbros ekibi olarak tüm adaylara başarılar dileriz!

Kaynak: Playerbros

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