XCOM Chimera Squad İnceleme Puanları Yayınlandı
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XCOM Chimera Squad İnceleme Puanları Yayınlandı

Yeni XCOM oyunu XCOM: Chimera Squad, bugün itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi.

24.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:27
XCOM Chimera Squad İnceleme Puanları Yayınlandı

Yeni XCOM oyunu XCOM: Chimera Squad, bugün itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi. Firaxis Games tarafından geliştirilmiş ve 2K Games tarafından da yayınlanmış olan oyun için inceleme puanları ortaya çıktı. Bakalım yeni XCOM beğenilmiş mi?

Hem tamamıyla yeni bir hikaye hem de taktiksel sıra tabanlı oynanışta yenilikler sunacak olan XCOM: Chimera Squad, XCOM 2 oyununun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek. İnsanlık dünyayı istila eden yaratıkları tarumar ettikten sonra, Overlords gezegenden kaçmış ama eski askerlerini geride bırakmıştır. İnsanlar ile yaratıklar dayanışma ve bir arada var oluş çabası içindedir. Mutlak suretle bir aksilik olması gerekiyor ya, bütün her şey bu türler arası birliği desteklememektedir. Haliyle elit insan ve yaratık ajanlarından oluşan Chimera Squad, birlikte çalışarak City 31'i kargaşaya sürüklemeye çalışan tehditleri ortadan kaldırmak durumundalar.

Metacritic sitesine bakıldığında, verisi girilen otuz dokuz inceleme puanı sonucunda ortalamanın 78/ 100 olduğu görülüyor. Hangi sitenin kaç puan verdiğine aşağıdan bakabilirsiniz. Bu arada, oyunun ilk haftasında % 50 indirim ile 49.5 TL'ye satıldığını söyleyeyim. Bu promosyon 1 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihten sonra fiyatı 99 TL'ye yükselecek.

XCOM: Chimera Squad İnceleme Puanları

Attack of the Fanboy - 70/ 100

AusGamers - 7.5/ 10

CGMagazine - 8.5/ 10

Comicbook.com - 4/ 5

DarkStation - 70/ 100

Destructoid - 7.5/ 10

DualShockers - 8.0/ 10

Eurogamer Italy - 8/ 10

Everyeye.it - 7.5/ 10

Game Informer - 8/ 10

GameCrate - 7.75/ 10

Gamersky - 7.8/ 10

GamesRadar+ - 4/ 5

GameStar - 82/ 100

Gaming Nexus - 8.5/ 10

God is a Geek - 7.5/ 10

Guardian - 80/ 100

IGN - 7/ 10

IGN Italia - 7/ 10

IGN Spain - 8.5/ 10

JeuxActu - 15/ 20

Jeuxvideo.com - 15/ 20

Meristation - 8/ 10

Metro GameCentral - 8/ 10

Multiplayer.it - 8.0/ 10

PC Gamer - 72/ 100

PC Games - 7/ 10

PCGamesN - 8/ 10

Player 2 - 100/ 100

Press Start Australia - 7.5/ 10

Screen Rant - 4.5/ 5

Shacknews - 8/ 10

SpazioGames - 7.5/ 10

Stevivor - 8.5/ 10

USgamer - 3.5/ 5

Vandal - 8/ 10

Wccftech - 8.5/ 10

Worth Playing - 8.5/ 10

Kaynak: Tamindir

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