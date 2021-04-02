Xbox Store'da bahar indirimi başladı
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Microsoft, Xbox Store'da geçerli olan bazı oyunlarda bahar indirimi başlattığını açıkladı. Xbox Store Bahar indiriminde pek çok oyuna ulaşmak mümkün!
Oyunseverleri sevindiren haber Microsoft'tan geldi. Microsoft Xbox Stor'a özel seçili oyunlarda bahan indirimi başlatarak oyuncuların beklediği müjdeli haberleri verdi.
XBOX STORE BAHAR İNDİRİMLERİ BAŞLADI
%25 indirimle
- Cuphead 42,18 TL
- Mafia: Definitive Edition 194,25 TL
- HITMAN 3 195,00 TL
%33 indirimle
- Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe 119,93 TL
- Ghostrunner 113,23 TL
%35 indirimle
- Assassin's Creed Valhalla 390,00 TL
%40 indirimle
- Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning 111,00 TL
- Crysis Remastered 51,00 TL
- SnowRunner 131,25 TL
%50 indirimle
- Serious Sam Collection 42,50 TL
- Project CARS 3 149,50 TL
- Maneater 56,87 TL
- L.A. Noire 100,00 TL
- DARK SOULS: REMASTERED 71,25 TL
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 96,87 TL
- Control Ultimate Edition 104,50 TL
- Marvel's Avengers 215,00 TL
- Watch Dogs: Legion 300,00 TL
%60 indirimle
- Spyro Reignited Trilogy 132,00 TL
- Saints Row The Third Remastered 76,00 TL
- Risk of Rain 2 44,80 TL
- RACCOON CITY EDITION 138,74
- Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition 113,60 TL
- Mortal Kombat 11 139,60 TL
- FIFA 21 199,00 TL
- DRAGON BALL Z: KAKAROT 119,60 TL
- Crash Team Racing Nitro-Fueled 95,80 TL
%67 indirimle
- METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE 38,77 TL
- Mortal Kombat XL 70,12 TL
- Contra Anniversary Collection 40,01 TL
- Diablo III: Eternal Collection 77,55 TL
- Castlevania: Lords of Shadow 42,90 TL
%75 indirimle
- XCOM 2 Digital Deluxe Edition 79,37 TL
- Trine 4: The Nightmare Prince 33,75 TL
- SUPER BOMBERMAN R 41,25 TL
- GRID 24,68 TL
- DARK SOULS III 61,25 TL
- Bulletstorm: Full Clip Edition 18,43 TL
%80 indirimle
- TEKKEN 7 42,50 TL
- Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered 15,30 TL
- Mad Max 49,50 TL
- Just Cause 3 19,75 TL
- Dead Island Definitive Collection 13,00 TL
- Brothers: a Tale of Two Sons 11,50 TL
- BioShock: The Collection 47,50 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt 14,10 TL
%85 indirimle
- Tomb Raider: Definitive Edition 12,75 TL
- Sleeping Dogs Definitive Edition 11,47 TL