Xbox Series X, Xbox Series S Türkiye'de ön siparişe açıldı! Xbox Series X, Xbox Series S fiyatı ne kadar?

Microsoft'un geliştirdiği Xbox Series X ve Xbox Series S ön siparişe açıldı! Xbox Series X, Xbox Series S fiyatı ne kadar? Xbox Series X çıkış tarihi ne zaman? Xbox Series S ne zaman çıkacak? Xbox Game Pass nedir?

Microsoft'un yeni nesil konsolları olan Xbox Series X, Xbox Series S ülkemizde Media Markt üzerinde ön siparişe açıldı.

XBOX SERIES X ÇIKIŞ TARİHİ

Xbox Series X yeni nesil video oyun konsolu, 10 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek.

XBOX SERIES X FİYATI

Kasım ayında satışa sunulacak oyun konsolu için fiyatlar belirlendi.

MICROSOFT XBOX Series X 1TB Black fiyatı

Xbox Series X 9299 TL



MICROSOFT Xbox Series S 512GB Oyun Konsolu Beyaz fiyatı

Xbox Series S 5399 TL



XBOX SERIES X OYUNLARI

Halo Infinite, yeni nesil oyun konsolu ile çıkış yapacaktı fakat Microsoft oyunun çıkış tarihini 2021 yılına erteledi.

Xbox, Xbox 360, Xbox One oyunları ile uyumlu olacak.

2020 yılının sonlarında ise sadece Xbox Series X'e özel olacak 50 oyun yeni nesil konsol için ulaşılabilir olacak. Bu oyunlar arasında The Medium, Scorn, Tetris Effect: Connected yer alıyor.

Assassin's Creed Valhalla

DiRT 5

Watch Dogs Legion

Destiny 2

Forza Horizon 4

Yakuza: Like a Dragon

Gears Tactics gibi oyunlar da optimize edilecek. Bu özellikler arasında ray tracing, 120 FPS, hızlı yükleme, Quick Resume gibi özellikler yer alacak.

XBOX GAME PASS NEDİR?

Microsoft tarafından 2017 yılında kullanıma sunulan Xbox Game Pass üyelik paketi pek çok oyunu deneyimleme fırsatı veriyor. Üyelik paketleri arasında iki farklı seçenek bulunuyor: Gold Live, Game Pass.