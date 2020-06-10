Xbox Series X Ses Kalitesi ile Hayran Bırakacak Microsoft tarafından önümüzdeki dönemlerde satışa sunulacak olan Xbox Series X pek çok yönden

Microsoft tarafından önümüzdeki dönemlerde satışa sunulacak olan Xbox Series X pek çok yönden oldukça rekabetçi bir model olacak gibi gözüküyor. Bang & Olufsen yaptığı resmi açıklama ile birlikte yeni nesil konsolda üst düzey ses deneyimi sunabilmek adına şirketle iş birliği içerisinde olduğunu duyurdu. Yani Xbox Series X ses kalitesi ile adından sıkça söz ettirecek diyebiliriz.

Xbox Series X Ses Kalitesi Nasıl Olacak?

Üst düzey ses ürünleri ile yakından tanıdığımız Bang & Olufsen ağırlıklı olarak premium segmente odaklanmış bir şirket olarak biliniyor. Şirket, yaptığı açıklamada "Oyunculuk için yüksek kaliteli bir ses teklifi sunmak adına Xbox ile güçlerimizi birleştirdiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bunun için ses, tasarım ve zanaat yeteneklerimizden faydalanıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini yakında anlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Bang & Olufsen Başkan Yardımcısı Christoffer Poulsen konu hakkında "Oyun endüstrisi son birkaç yılda yaş grupları ve cinsiyet açısından önemli ölçüde büyüdü ve bu eğilim devam etmesini bekliyoruz. Teknoloji, oyunlarda önemli ölçüde gelişti ve ses deneyimini geliştirmek bizim önemli bir rol oynayabileceğimiz bir alan." dedi.

Tabii bu iş birliğinin her ürün için mevcut olmayacağını, şirketin taşınabilir hoparlör ya da kablosuz kulaklık gibi ek ürünlerle oyunculara destek olabileceğini düşünebiliriz. Bu noktada ilerleyen dönemlerde daha net bilgileri elde etmemiz muhtemel. Buna karşın kesin olan taraf şu ki, fiyat etiketi gerçekten yüksek olacak gibi gözüküyor.

Peki siz bu iş birliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce Bang & Olufsen'in ürünlerini kullandınız mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.