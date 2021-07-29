Xbox Series X|S, Microsoft'un şimdiye kadarki en hızlı satan konsolu oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Xbox Series X|S, Microsoft'un şimdiye kadarki en hızlı satan konsolu oldu!

Xbox Series X|S, Microsoft'un şimdiye kadarki en hızlı satan konsolu oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X|S, şimdiye kadarki en hızlı satan Xbox konsolu olmayı başardı. İşte detaylar!

Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin oyun konusunda kararlığınını yineleyerek, Xbox Series X|S'in bugüne kadarki en hızlı satan Xbox konsolları olduğu açıkladı.

The Verge'in editörü Tom Warren tarafından aktarılana göre, Microsoft CEO'su Satya Nadella kısa süre önce kazanç çağrısını duyurduğu sırada, teknoloji devinin oyun sektörüne olan bağlılığını yineledi. Şirket CEO'suna göre, Xbox Series X|S önceki nesillere kıyasla bugüne kadar satılan konsollardan daha fazla satış gerçekleştirdi.

Xbox Series X|S, Microsoft'un şimdiye kadarki en hızlı satan konsolu oldu!

Niko Partners Analisti Daniel Ahmad, X|S serisinin 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 6,5 milyon adet satıldığına dikkat çekti.

Microsoft'un oyun bölümü, birkaç stüdyo satın almasıyla daha da büyüdü. Xbox Series X|S'in yakaladığı bu ivme de yakın bir zamanda durmayacak gibi görünüyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Reynmen Prens Harry Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Mesut Özil Hakan Reçber Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Xbox Series X|S, Microsoft'un şimdiye kadarki en hızlı satan konsolu oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 10:53:43. #1.15#

title