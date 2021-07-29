Xbox Series X|S, Microsoft'un şimdiye kadarki en hızlı satan konsolu oldu!

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X|S, şimdiye kadarki en hızlı satan Xbox konsolu olmayı başardı. İşte detaylar!

Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin oyun konusunda kararlığınını yineleyerek, Xbox Series X|S'in bugüne kadarki en hızlı satan Xbox konsolları olduğu açıkladı.

The Verge'in editörü Tom Warren tarafından aktarılana göre, Microsoft CEO'su Satya Nadella kısa süre önce kazanç çağrısını duyurduğu sırada, teknoloji devinin oyun sektörüne olan bağlılığını yineledi. Şirket CEO'suna göre, Xbox Series X|S önceki nesillere kıyasla bugüne kadar satılan konsollardan daha fazla satış gerçekleştirdi.

Niko Partners Analisti Daniel Ahmad, X|S serisinin 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 6,5 milyon adet satıldığına dikkat çekti.

Microsoft'un oyun bölümü, birkaç stüdyo satın almasıyla daha da büyüdü. Xbox Series X|S'in yakaladığı bu ivme de yakın bir zamanda durmayacak gibi görünüyor.