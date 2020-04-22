Xbox Series X Logusu Ortaya Çıktı
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Microsoft, Teknoloji, Haber

Xbox Series X Logusu Ortaya Çıktı

Microsoft tarafından önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen Xbox Series X ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

22.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:26
Xbox Series X Logusu Ortaya Çıktı

Microsoft tarafından önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen Xbox Series X ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sızdırılan yeni patent, yeni nesil oyun konsolunun logosunu ortaya koydu. İşte Xbox Series X logosu!

Xbox Series X Logosu Nasıl Olacak?

Microsoft tarafından alınan yeni patent Series X yazısını içeriyor. Dikey bir duruşa sahip olan 'SERIES' yazısının yanında olgun ve minimalist bir tasarıma sahip 'X' harfi yer alıyor. Buna karşın tasarımın bir oyun konsolu için olması gerekenden fazla basit kaçtığı düşünülebilir. Ancak Microsoft'un Xbox Series X ile gittiği radikal değişiklikleri göz önüne aldığımızda bu, tam da olması gereken şey olarak öne çıkıyor.

Söz konusu patente göre konsolun kendisinden kampanyalı kıyafetlere, anahtarlıklara ve oyuncaklara kadar göreceğimiz logo bu olacak. Tabii bunun şu aşamada kesin olmadığını vurgulamakta fayda var. Microsoft her ne kadar bu patenti almış olsa da bunun resmi logo olacağını henüz onaylamadı.

Buna karşın şirketin mayıs ayında gerçekleştireceği söylenen etkinlikte bundan ve diğer tüm detaylardan bahsetmesini bekleyebiliriz. Yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendireceğiz. Siz de gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.

Kaynak: Tamindir

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