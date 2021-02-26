Xbox Series X kontrolcüsü indirime girdi! Xbox controller fiyatı ne kadar?
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Xbox Series X kontrolcüsü indirime girdi! Xbox controller fiyatı ne kadar?

26.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:49
Xbox Series X kontrolcüsü indirime girdi! Xbox controller fiyatı ne kadar?

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu ile beraber çıkışını yapan kontrolcüsü indirime girdi. 2020 yılının sonlarına doğru satışa sunulan ve büyük ilgi toplayan Xbox ve kontrolcü fiyatları oldukça fazla olduğu için bazı düzenlemeler yapıldı. Peki, Xbox controller fiyatı ne kadar?

Aralık ayında piyasaya sürülen yeni nesil Xbox Series X'in çıkması ile beraber yeni konsolun kontrolcüsü de satışa çıktı. Bilindiği gibi yeni sürüm konsol üretilip satışa sunulduğunda onunla beraber kontrolcüsüde değişir. Genelde yeni nesil geçişlerde kontrolcü görsel olarak değişikliğe uğrar. Microsoft ise bu sefer yeni nesil kontrolcüyü değiştirmek yerine geliştirmeyi tercih etti.

XBOX CONTROLLER FİYATI NE KADAR?

Normalde 999 TL olarak satışa sunulan kontrolcü fiyat indirimine gidilerek 699 TL'ye düşürüldü.

Xbox Series için çıkan kontrolcü Windows 10, Xbox One ve Android ile uyumlu. Renk tercihinde bulunmak isteyen oyuncular için kontrolcünün siyah, beyaz ve mavi renkleri bulunuyor. İlerleyen süreçte kırmızısının geleceği de biliniyor.

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