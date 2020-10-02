Xbox Series X kolu, Xbox Seris S controller ne kadar? Yeni nesil Xbox kontrolcüsünün fiyatı ne kadar?
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Xbox Series X kolu, Xbox Seris S controller ne kadar? Yeni nesil Xbox kontrolcüsünün fiyatı ne kadar?

02.10.2020 09:58 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:01
Xbox Series X kolu, Xbox Seris S controller ne kadar? Yeni nesil Xbox kontrolcüsünün fiyatı ne kadar?

Microsoft'un geliştirdiği Xbox Series X ve Xbox Series S ön siparişe açıldıktan sonra konsol ve kontrolcü fiyatları da belli oldu! Xbox Series X, Xbox Series S fiyatı ne kadar? Xbox Series X çıkış tarihi ne zaman? Xbox Series S ne zaman çıkacak? Xbox Series X kolu, Xbox Seris S controller ne kadar? Yeni nesil Xbox kontrolcüsünün fiyatı ne kadar?

Microsoft'un yeni nesil konsolları olan Xbox Series X, Xbox Series S ülkemizde internet üzerinde ön siparişe açılmıştı, kısa sürede tükenen ürünlerden sonra kontrolcü fiyatı da merak edilenler arasına girdi.

XBOX SERIES X, XBOX SERIES S FİYATI

Kasım ayında satışa sunulacak oyun konsolu için fiyatlar belirlendi.

Xbox Series X kolu, Xbox Seris S controller ne kadar? Yeni nesil Xbox kontrolcüsünün fiyatı ne kadar?

MICROSOFT XBOX Series X 1TB Black fiyatı 9299 TL

MICROSOFT Xbox Series S 512 GB Oyun Konsolu Beyaz fiyatı 5399 TL

XBOX SERIES X KOLU FİYATI

İnternet üzerinden satışa sunulan Xbox Series X ve Xbox Series S fiyatları da 999,00 TL olarak belirlendi. Fiyat siyah, beyaz ve mavi için de aynı şekilde geçerlidir.

Xbox Series X kolu, Xbox Seris S controller ne kadar? Yeni nesil Xbox kontrolcüsünün fiyatı ne kadar?

Yurt dışında bu fiyatlar siyah ve beyaz kontrolcü için $59.99/ €59.99 fiyattan satışa sunuldu. Mavi olan kol ise $64.99/ €64.99 olarak listelendi.

Kontrolcü Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 ve mobil cihazlarda kullanılabilecek.

XBOX ONE KOLU XBOX SERIES X VE S'te ÇALIŞACAK MI?

Ayrıca Xbox One'da çalışan tüm kontrolcüler Xbox Series X|S'te de çalışacak.

Xbox Series X kolu, Xbox Seris S controller ne kadar? Yeni nesil Xbox kontrolcüsünün fiyatı ne kadar?

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