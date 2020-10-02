Xbox Series X kolu, Xbox Seris S controller ne kadar? Yeni nesil Xbox kontrolcüsünün fiyatı ne kadar?
Microsoft'un geliştirdiği Xbox Series X ve Xbox Series S ön siparişe açıldıktan sonra konsol ve kontrolcü fiyatları da belli oldu! Xbox Series X, Xbox Series S fiyatı ne kadar? Xbox Series X çıkış tarihi ne zaman? Xbox Series S ne zaman çıkacak? Xbox Series X kolu, Xbox Seris S controller ne kadar? Yeni nesil Xbox kontrolcüsünün fiyatı ne kadar?
Microsoft'un yeni nesil konsolları olan Xbox Series X, Xbox Series S ülkemizde internet üzerinde ön siparişe açılmıştı, kısa sürede tükenen ürünlerden sonra kontrolcü fiyatı da merak edilenler arasına girdi.
XBOX SERIES X, XBOX SERIES S FİYATI
Kasım ayında satışa sunulacak oyun konsolu için fiyatlar belirlendi.
MICROSOFT XBOX Series X 1TB Black fiyatı 9299 TL
MICROSOFT Xbox Series S 512 GB Oyun Konsolu Beyaz fiyatı 5399 TL
XBOX SERIES X KOLU FİYATI
İnternet üzerinden satışa sunulan Xbox Series X ve Xbox Series S fiyatları da 999,00 TL olarak belirlendi. Fiyat siyah, beyaz ve mavi için de aynı şekilde geçerlidir.
Yurt dışında bu fiyatlar siyah ve beyaz kontrolcü için $59.99/ €59.99 fiyattan satışa sunuldu. Mavi olan kol ise $64.99/ €64.99 olarak listelendi.
Kontrolcü Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 ve mobil cihazlarda kullanılabilecek.
XBOX ONE KOLU XBOX SERIES X VE S'te ÇALIŞACAK MI?
Ayrıca Xbox One'da çalışan tüm kontrolcüler Xbox Series X|S'te de çalışacak.