Xbox Series X için Üretim Aşamasına Geçildi
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Xbox Series X için Üretim Aşamasına Geçildi

Sony tarafından geçtiğimiz günlerde verilen müjdeli haberden sonra, bir sevindirici haber de Microsoft cephesinden geldi.

Xbox Series X için Üretim Aşamasına Geçildi
16.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:47

Sony tarafından geçtiğimiz günlerde verilen müjdeli haberden sonra, bir sevindirici haber de Microsoft cephesinden geldi. Xbox Series X konsolunun seri üretimine geçildiği söylendi.

COVID-19 ile olan mücadele devam ediyor. Bildiğiniz gibi salgın, beraberinde lojistik sorunları da getirmişti. Bu bağlamda gerek üretimde gerekse de tedarik konusunda sıkıntıların yaşanıyor olması, biz oyuncuları yıl sonunda çıkması beklenen yeni nesil konsollar ile ilgili olarak endişelendirmiyor değildi. Ancak Sony bu konuda yüreklere su serpen bir açıklama yapmış ve çıkış tarihinde şu an için herhangi bir gecikmenin yaşanmayacağını belirtmişti. Xbox Series X cephesinde de her şey yolunda görünüyor.

Bugün Fransız Xbox sayfası Xboxygen, Xbox Fransa Yöneticisi Ina Gelbert ile bir röportaj gerçekleştirdi. Belirtilene göre Xbox Series X seri üretimdeymiş ve yıl sonunda dağıtımına başlanacak olan konsolun satışa sunulacağı ilk ülkeler arasında Fransa da bulunuyormuş. "Çıkış için birimlerimiz var. Fransa öncelikli ülkelerin arasında bulunuyor."

Ancak COVID-19 tehdidinin Xbox Series X konsolunun çıkışını etkileyebileceğinin farkında olduğunu söylemeden geçmeyen Ina Gelbert, "Bu seferki çıkış zamanı için tercihimiz Xbox One'ın çıkışına kıyasla daha fazla ülkede sunmak (Xbox Series X). Bugün Fransa için bir risk görmüyorum ama yarın, çıkıştan birkaç gün önce, dünyada büyük bir kısıtlanma olursa, pek fazla bir şey yapamayız."

Bu arada, Xbox Series X konsolunun daha önceden verilen detayları ışığında Quick Resume dahil yeni özellikleri, sistem özellikleri hakkında bilgi sahibi ve olası Xbox Series X All-Digital modelinden de haberdar olmuştuk.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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