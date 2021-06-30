Xbox Series X İçin Donanım Revizyonları Yakında Gelmeyecek
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Xbox Series X İçin Donanım Revizyonları Yakında Gelmeyecek

Xbox Series X İçin Donanım Revizyonları Yakında Gelmeyecek
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Xbox patronu Phil Spencer'a göre Xbox Series X ve Xbox Series S donanım revizyonları yakın zamanda piyasaya sürülmeyecek.

Xbox patronu Phil Spencer'a göre Xbox Series X ve Xbox Series S donanım revizyonları yakın zamanda piyasaya sürülmeyecek.

Xbox Series X

IGN'nin Podcast Unlocked programının son bölümünde konuşan Xbox başkanı, gelecek yıl olacak hiçbir şeyin müşterilere mevcut nesil bir Xbox konsolu almadan önce beklemeleri gerektiği gibi hissettirmeyeceğini doğruladı.

Phil Spencer "Gelecek yıl ortaya çıkacak ve size "Ah, beklemeliydim" gibi hissettirecek hiçbir şey yok. Yıllardır piyasada olan konsollarımız bunlar. Bunları akılda tutarak inşa ettik ve oradaki teknolojiyi ve bu yeteneği seviyorum ve odak noktamız bu." açıklamasında bulundu.

Xbox Series X ve Xbox Series donanım revizyonlarının yakın zamanda gelmemesi, hiç gelmeyecekleri anlamına gelmiyor. Phil Spencer'a göre, yeni donanım, özellikle alt uçta yeni fırsatlar yaratıyor, bu nedenle Xbox Serisi hattının eninde sonunda genişletileceği kesin gibi görünüyor.

Spencer devam eden açıklamasında "Donanım yapmak istiyoruz çünkü aslında yeni fırsatlar yaratıyor ve daha önce de söyledim, alt uçta daha acil fırsatlar bulabiliriz." dedi.

Xbox Series S, sadece oyun oynamak isteyen oyunculara yönelik bir sistemdir. Xbox Game Pass Ultimate ile Microsoft, hala fiziksel bir koleksiyona tutunan benim gibi eski bir oyuncu için bile tamamen dijital bir sistemi cazip hale getirdi. Bu konsol, Xbox'ta zaten keyif aldığınız tüm oyunları Xbox One S'den daha iyi oynayacak ve gelecekte en büyük oyunların tümünü oynamanıza olanak sağlayacak. oyun oynamak istiyorsanız Xbox Series S tam size göre.

Kaynak: Turkmmo

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