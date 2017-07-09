Xbox One X İsmi Nasıl Seçildi?

Geçtiğimiz ay Microsoft yeni oyun konsolunu resmi olarak açıkladı ve "şimdiye dek en güçlü konsol" olduğunu söyledi. Şirket, bir yıl kadar önce yeni bir cihazın yolda olduğunun ipucunu vermişti, konsol hala gelişim aşamasındayken Project Scorpio kod ismi ile anılıyordu.



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Microsoft'un E3 2017 sunumundan önceki haftalarda konsolun resmi isminin ne olabileceği hakkındaki tahminler iyice yoğun hale gelmişti, bir çok oyuncuya göre Scorpio adının devam etmesini umuyordu. Gizemli bir 'S' logosu için yapılan isim hakkı başvurusu ve fragmanda bulunan şifreli harfler spekülasyonları daha bile öteye taşıdı. Ancak Microsoft'un açıklamasına göre Scorpio'nun 'gerçek' adını koymak şirket için çok kolay oldu.



Microsoft Xbox proje genel müdürü Dave McCarthy, MCV'ye yaptığı açılamada şunları söyledi:



"X-box ekibi olarak kökenlerimize dönmeyi çok istiyorduk. Orijinal Xbox, oyun geliştiricileri ve oyuncular için yeni yollar açan gerçek bir teknik yenilik ilkesiyle kuruldu. Dolayısıyla X adına ulaşmamız çok uzun sürmedi."



Sadece hızlı ve kolay bir karar olmanın ötesinde, McCarthy bu ismin takım ile 'konuştuğunu' ve 'ekibin tarihinde bir anlam ifade ettiğini' söyledi. Bu yüzden Xbox One X ismi diğer seçeneklere göre çok daha çekici hale geldiğini belirtti.



Xbox One X, 7 Kasım 2017'de 499$ fiyat ile ABD'de piyasaya sürülecek.



