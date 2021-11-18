Xbox, NFT oyunlarına endişeli gözlerle bakıyor

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun pazarlarından biri olan Xbox, Nft oyun şirketlerinin ve projelerini ekosistemine sokma veya onları dışarıda tutma gücüne sahiptir. Phill Spencer'ın yaptığı bir açıklamada, "Bugün NFT'de söyleyeceğim şey, bence çok fazla spekülasyon ve deney oluyor ve bugün gördüğüm bazı yaratıcılar eğlenceden çok sömürücü hissettiriyorlar." dedi.

YÜKSEK MİKTARDA SERA GAZI SALINIMINA NEDEN OLUYOR

NFT dünyasında yaşanan dolandırıcılık olaylarına dikkat çeken Phill, Valve gibi oyun firmalarının NFT'leri kullanan oyunları platformdan kaldırdı. Ubisoft ise konsepte dayalı oyunlar geliştirme planlarını kamuoyuna açıkladı. NFT'ler, para taşıma potansiyellerinin ötesinde, bunları oluşturmak için gereken önemli işlem gücü ve elektrik nedeniyle atmosfere önemli miktarda sera gazı salınıma neden olmaktadır.

Spencer, bu açıklamayı açıklığa kavuşturmaya ve oyunlarda blockchain entergrasyonuna açık olduğunu gösteren olumsuz tonu yumuşatarak her NFT oyununun doğası gereği sömürücü olmadığını ancak insanların bunu nasıl kullanacaklarını bulmalarını gerektiğini ve biz insanların da bunu çözme yolculuğunda olduğunu söyledi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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