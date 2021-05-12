Xbox Mayıs 2021 güncellemesi yayınlandı!

Geçtimiz yılın en çok satan konsolları arasında yer alan Xbox için yeni güncelleme, Microsoft tarafından duyuruldu. Mayıs 2021 güncellemesi, hızlı yükleme süreleri, yeni dinamik arka planlar, Android ve iOS üzerindeki mobil uygulama güncellemesi ve daha fazlasını içeriyor... İşte detaylar!

Microsoft, Xbox Series X | S, Xbox One ve mobil cihazlarda Xbox ve Xbox Aile Güvenliği uygulamaları genelinde birkaç yeni güncelleme yayınlıyor.

Microsoft'tan Jonathan Hildebrandt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hızlı Devam Ettirme, iyileştirilmiş güvenilirlik, daha hızlı yükleme süreleri ve Hızlı Devam oyunlarınızı tek bir yerde düzenleyen yeni bir grupla daha da iyi hale geliyor."Geçiş sesi, medya uygulamalarınıza harici ses sisteminizle mümkün olan en iyi dinleme deneyimini sağlıyor. Bu aydan itibaren, doğrudan konsoldan veya iOS ve Android'de Xbox Aile Ayarları uygulamasını kullanarak çocuklarınız için çok oyunculu oyunları belirli bir başlığa göre onaylayabilirsiniz. " diye belirtti.

XBOX MAYIS GÜNCELLEMESİ 2021

HIZLI DEVAM İYİLEŞTİRMELERİ

Xbox Series X | S'deki Hızlı Devam özelliği, bu en son güncellemeyle daha hızlı yükleme süreleri ve gelişmiş güvenilirlik sağlıyor. Bu güncelleme ayrıca bir Hızlı Devam etiketi ekleyerek onu destekleyen oyunları hızlı bir şekilde tanımlayabilmenizi sağlıyor.

MEDYA UYGULAMALARI İÇİN GEÇİŞ SESİ

Şimdi, Disney +, Apple TV, Plex, Vudu ve daha fazlası gibi en sevdiğiniz medya akışı uygulamaları, geçiş sesi adı verilen yeni bir özellik sayesinde Xbox Series X | S'de daha da iyi ses çıkarabilir. Microsoft, bu uygulamaların harici ses sisteminizle en yüksek kalitede dinleme deneyimi için konsolu atlamasına izin verdiğini söylüyor, ancak uyumlu HDMI cihazlarına ihtiyacınız olacak ve önce onu etkinleştirmeniz gerekecek.

XBOX GAME PASS İLE OYUN TANITIMLARI

Öne çıkan oyun tanıtımlarını Xbox Game Pass kitaplığında görüntülemek artık daha hızlı. Oyunlar, onlara odaklandığınızda fragmanları oynatır ve onları seçerek sesi duyabilirsiniz.

YENİ MOTES DİNAMİK ARKA PLANI

Xbox Series X | S dinamik arka planları destekliyor ve bu ay Microsoft, "Motes" adlı yeni bir model sunuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK OYUNCULU OYUNLAR ONAYI

Bu ayın ilerleyen günlerinde, Android ve iOS için Xbox Aile Ayarları uygulaması, ebeveynlerin konsolda çocukları için bireysel çok oyunculu oyunları onaylama yeteneğini destekleyecek.

ANDROID VE IOS'TA XBOX UYGULAMASI İYİLEŞTİRMELERİ

Mobil cihazdaki Xbox uygulaması, en sevdiğiniz arkadaşlarınızın ne zaman çevrimiçi olduğunu bilmenizi sağlayan yeni bir push bildirimi, "oynanma süresi" gibi oyun istatistikleriyle güncellenmiş başarı oyun sayfaları ve iyileştirilmiş performans ve güvenilirlik sunar.

Ayrıca Microsoft, Haziran ayından itibaren PC için Xbox One SmartGlass uygulamasının kullanımdan kaldırıldığını duyurdu. Bu, SmartGlass uygulamasının Windows Mağazasından kaldırılacağı ve uygulamayı cihazlarına zaten indirmiş olanlar için başka güncelleme olmayacağı anlamına geliyor.