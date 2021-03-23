Xbox Live ismini Xbox Network olarak değiştirdi
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Xbox Live ismini Xbox Network olarak değiştirdi

23.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:49
Xbox Live ismini Xbox Network olarak değiştirdi

Microsoft, Xbox Live'ı Xbox ağı olarak yeniden ismini şekillendiriyor. Bu sunulan yeni ismin örnekleri, gelecek zamanda beta test kullanıcıları için Xbox kontrol panelinde geliştirmeler sürüyor ve içerikler Xbox Live yerine "Xbox Network"e aktarıldı. Microsoft ise bu isim değişikliğini onayladı.

Microsoft sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda " Xbox Network', Microsoft Hizmet Sözleşmesi'nde güncellenen temel Xbox çevrimiçi hizmetini ifade eder, " açıklamalarında bulundu. Bu gelen güncellemenin asıl amacı Xbox Live Gold üyeliklerini ayrı tutmayı amaçlamaktadır denilebilir.

Xbox Live, bedava bir şekilde üye olabileceğiniz ve oyun mağazalarına erişebileceğiniz ve arkadaş ekleyebileceğiniz gibi işlemleri sizlere sunulan çevrimiçi bir platform. Ücretli Xbox Live Gold üyeliği de aylık olarak sizlere bedava oyunlar sunmakta ve oyunları çevrimiçi oynamak için gereklidir. Oynanması ücretsiz olan oyunlarda Xbox Live Gold sistemi bu senenin başlarında kaldırılmış durumda.

İsim değişikliğine ilişkin ipuçları, ilk başta Microsoft'un Hizmetler Sözleşmesini yeniledikten sonra Ağustos ayında kullanıcılar ile buluştu. O aralarda Microsoft, hizmetin yeniden markalaşmadığını ve Xbox Live Gold'u sonlandırmayı planlamadığını söyledi. Bunun yerine Microsoft, şirketin süratle tersine çevirmek zorunda kaldığı Xbox Live Gold için bir fiyat artışını duyurmaya devam etti.

Microsoft önümüzdeki aylarda Xbox platformunda oynaması bedava olan oyunlar için abonelik hizmetini devre dışı bırakmayı hedefliyor. Fortnite gibi oyunlar artık Xbox Live Gold üyeliğini sunmayacak fakat Microsoft daha ödeme duvarının ne zaman kaldırılacağı hakkında henüz bir onay vermedi.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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