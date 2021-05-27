Xbox Live Gold Haziran ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Microsoft, Haziran ayında Xbox Live Gold kullanıcılarına sunacağı bedava Xbox One ve Xbox 360 oyunlarını açıkladı. Detaylar haberimizde!

Oyunseverlerin merakla beklediği ve çokça araştırdığı Haziran ayı ücretsiz oyun takvimi sonunda belli oldu. Microsoft Xbox One ve Xbox 360 kullanıcıları için takvimi duyurdu.

XBOX ONE HAZİRAN ÜCRETSİZ OYUNLARI

The King's Bird (1 - 30 Haziran)

Shadows: Awakening (16 Haziran - 15 Temmuz)

XBOX 360 HAZİRAN ÜCRETSİZ OYUNLARI

NeoGeo Battle Coliseum (1 - 15 Haziran)

Injustice: Gods Among Us (16 Haziran - 30 Haziran)

Oyunlar geri uyumlulukla Xbox One ve Xbox Series üzerinde de oynanabilir.