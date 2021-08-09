Xbox konsoluna gece modu özelliği geliyor!

Microsoft'un Xbox Insider kullanıcılarına gönderdiği yeni bir güncelleme, Xbox'lar için yaklaşan gece modu özelliğini gözler önüne serdi.

Microsoft, Xbox konsolları için yeni özelliği 'Gece modu' üzerinde çalışıyor. Yazılım devi, Xbox Insiders ile bu gece modunu test etmeye başladı. Yeni özellik, Xbox sahiplerinin ekranlarını, kontrolcülerinin LED parlaklığını ve hatta Xbox güç düğmesini de karartmasına olanak tanıyor.

XBOX GECE MODU ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Gece modu, farklı karartma seviyeleri ve isteğe bağlı bir mavi ışık filtresi dahil olmak üzere birçok özelleştirmeye sahiptir. Microsoft ayrıca Xbox sahiplerinin bu gece modunda denetleyicilerinde LED parlaklığını kısmalarına ve Xbox güç düğmesi ışığının kısmalarına veya kapatmalarına izin veriyor. Ayrıca Xbox'ı, gece modu etkinleştirildiğinde HDR'yi devre dışı bırakacak şekilde ayarlanabilecek.

Xbox gece modu, gün batımı ve gün doğumuyla eş zamanlı olarak devre dışı bırakacak, manuel veya otomatik bir program da ayarlanabilir. Microsoft henüz Xbox Insider ile test aşamasında bu nedenle daha detaylı bilgileri ileriki zamanlarda öğreneceğiz.

Video Kaynak: Tom Warren