Xbox Gold Mart 2021 ücretsiz oyunları belli oldu

Xbox Şubat ayı sona ererken, Xbox Live gold aboneleri için yeni bir ücretsiz etkinlik sunuyor. Microsoft, Mart ayında Games with Gold programına giren dört ücretsiz oyun açıklandı.

Microsoft, Xbox live aboneleri için dört oyunu ücretsiz sunmak için Mart ayını bekliyor. Games with Gold programıyla oyunculara sunulacak dört oyun açıklandı: Warface: Breakout, VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3 ve Port Royale 3 oyunları Mart ayında kullanıcıların hizmetine sunulacak.

XBOX GOLD ÜYELERİNE ÖZEL OYUNLAR

Geçen yıl piyasaya sürülen taksiksel birinci şahıs nişancı oyunu Warface: Breakout takım tabanlı bir FPS oyunudur. Ancak oyun içinde şu an çok fazla içerik bulunduğu söylenemez. Bu tarz oyunların hayranıysanız incelemeye değer olabilir. Warface Breakout Mart ayı boyunca ücretsiz olarak sunulacak.

VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse, kıyamete lamaların neden olduğu mekanik bir nişancı oyunudur. Dört oyuncuya kadar oynanabilir. Vicious Attack Llama Apocalypse 16 Mart'tan 15 Nisan'a kadar ücretsiz olacak.

Metal Slug 3 oyunu 1 Mart - 15 Mart arasında, Port Royale 3 oyunu ise oyun ortasında ücretsiz şekilde kullanıma sunulacak.

XBOX GOLD MART 2021 ÜCRETSİZ OLACAK OYUNLARIN TARİHLERİ