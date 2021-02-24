Xbox Gold Mart 2021 ücretsiz oyunları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Xbox Gold Mart 2021 ücretsiz oyunları belli oldu

24.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:40
Xbox Gold Mart 2021 ücretsiz oyunları belli oldu

Xbox Şubat ayı sona ererken, Xbox Live gold aboneleri için yeni bir ücretsiz etkinlik sunuyor. Microsoft, Mart ayında Games with Gold programına giren dört ücretsiz oyun açıklandı.

Microsoft, Xbox live aboneleri için dört oyunu ücretsiz sunmak için Mart ayını bekliyor. Games with Gold programıyla oyunculara sunulacak dört oyun açıklandı: Warface: Breakout, VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3 ve Port Royale 3 oyunları Mart ayında kullanıcıların hizmetine sunulacak.

XBOX GOLD ÜYELERİNE ÖZEL OYUNLAR

Geçen yıl piyasaya sürülen taksiksel birinci şahıs nişancı oyunu Warface: Breakout takım tabanlı bir FPS oyunudur. Ancak oyun içinde şu an çok fazla içerik bulunduğu söylenemez. Bu tarz oyunların hayranıysanız incelemeye değer olabilir. Warface Breakout Mart ayı boyunca ücretsiz olarak sunulacak.

VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse, kıyamete lamaların neden olduğu mekanik bir nişancı oyunudur. Dört oyuncuya kadar oynanabilir. Vicious Attack Llama Apocalypse 16 Mart'tan 15 Nisan'a kadar ücretsiz olacak.

Metal Slug 3 oyunu 1 Mart - 15 Mart arasında, Port Royale 3 oyunu ise oyun ortasında ücretsiz şekilde kullanıma sunulacak.

XBOX GOLD MART 2021 ÜCRETSİZ OLACAK OYUNLARIN TARİHLERİ

  • Warface: Breakout: 1-31 Mart
  • VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse: 16 Mart - 15 Nisan
  • Metal Slug 3: 1-15 Mart
  • Port Royale 3: 16-31 Mart
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Meghan Markle Ozan Çolakoğlu Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Ersun Yanal Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Xbox Gold Mart 2021 ücretsiz oyunları belli oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 17:40:27. #1.14#
title