Xbox Game Pass, The Medium ve UFC 4'ü Cloud Play ile Sunacak
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Xbox Game Pass, The Medium ve UFC 4'ü Cloud Play ile Sunacak

Xbox Game Pass, The Medium ve UFC 4'ü Cloud Play ile Sunacak
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Microsoft, Temmuz ayı başlarında PC ve konsollarda Xbox Game Pass'e ekleyecekleri oyunları açıkladı ve en zengin kadro olmasa da, hala bazı sağlam eklemeler var. Aboneler EA Sports UFC 4, Tropico 6 ve daha fazlasını dört gözle bekleyebilirler.

Microsoft, Temmuz ayı başlarında PC ve konsollarda Xbox Game Pass'e ekleyecekleri oyunları açıkladı ve en zengin kadro olmasa da, hala bazı sağlam eklemeler var. Aboneler EA Sports UFC 4, Tropico 6 ve daha fazlasını dört gözle bekleyebilirler. Bu arada, The Medium ve Dragon Quest Builders 2 artık bulut üzerinden oynanabilir.

Xbox Game Pass Temmuz Ayı Tüm Oyunlar

Dragon Quest Builders 2: Dragon Quest Builders 2, kötü bir tarikat tarafından tehdit edilen bir fantezi ülkesinde geçen blok inşa eden bir RPG'dir. Büyüleyici tek oyunculu kampanyada keşfedin, savaşın, yaratın ve hasat edin ya da dört oyuncuya kadar çevrimiçi sandbox modunda büyük projeler inşa edin.

Tropico 6: Tropico 6'da güzel bir ada devletine seyahat edin ve onu kendinize ait yapın. Serinin bu altıncı girişinde, bütün bir takımadayı inşa edin ve yönetin, onu seçtiğiniz bina, endüstri ve dekorla donatın. Halkınızı cömert bir devlet adamı olarak mı yoksa acımasız bir diktatör olarak mı yöneteceksiniz? Seçim senin.

UFC 4: EA Play ve Xbox Game Pass Ultimate ile efsanenizi şekillendirin – UFC 4 çok yakında Play List'e geliyor! Üyeler, 8 Temmuz'da Octagon'a girerek kendi karakterlerini oluşturup özelleştirebilir ve bilinmeyen amatörlerden UFC süperstarına yolculuklarına başlayabilirler.

Bloodroots: Renkli bir haydut grubu tarafından ölüme terk edildi, hain Bay Kara Kurt'tan intikam almak için zincirleme öldürme çılgınlıkları yapacaksınız. Havuçlardan plazma tabancalarına kadar elde edebileceğiniz her şeyle öldürmelerinizi doğaçlama yapın.

Farming Simulator 19: Nihai çiftçilik simülasyonu geri dönüyor! Modern bir çiftçi olun ve çiftliğinizi heyecan verici yeni çiftçilik faaliyetleri, hasat edilecek mahsuller ve bakılacak hayvanlarla dolu iki büyük Amerikan ve Avrupa ortamında geliştirin.

The Medium: Yalnızca bir ortamın çözebileceği karanlık bir gizemi keşfedin. Terk edilmiş bir otel tesisine seyahat edin ve benzersiz psişik yeteneklerinizi kullanarak buranın son derece rahatsız edici sırlarını ortaya çıkarın, çift gerçeklik bulmacalarını çözün, uğursuz ruhlarla karşılaşmalarınızdan kurtulun ve aynı anda iki gerçekliği keşfedin.

Kaynak: Turkmmo

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