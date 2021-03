Xbox Game Pass'teki NieR:Automata, Steam platformunda farklı bir şekilde sunuluyor

Windows Store ile Xbox Game Pass'teki Nier: Automata, oyunun Become as Gods versiyonunu sisteme alıyor. Steam'deki de Game of the YorHa sürümünü baz alıyor.

Steam plaftormunda bulunan problemlerin, Windows Store ve Xbox Pass versiyonunda düzeltilerek daha iyi bir oyun deneyimi sunulmuş vaziyette.

Oyunu Steam platformundan indirip oynayan oyunseverler tam erkan modunda bulanık resimler ve grafikler, ara sahnelerde takılmalar, Bloom ve AO efektlerinde hatalar, 60 FPS kilidi ve kötü klavye bunun yanı sıra fare kontrolleri gibi sorunlardan dert yanıyordu ve görünene göre kullanıcıların bu sorunu halen düzeltilmemiş.

Square Enix'in bu düzenlemelerini Steam platformuna getirip getirmeyeceği hakkında şuan kesin bir bilgi söz konusu değil. Şuanda oyunu PC'de ve Xbox Game Pass üzerinde daha iyi bir oyun deneyimi söz konusu olarak oynayabilirsiniz.