Xbox Game Pass Mart 2022 oyunları
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Microsoft'un çevrimiçi oyun hizmet servisi Xbox Game Pass oyunlarının tam listesi paylaşıldı. Xbox Game Pass dünyasında her hafta gelen ve gidenleri takip etmek zor olsa da Mart ayında Xbox Game Pass'e gelenlerin yanı sıra abonelikten ayrılan oyunları da sizler için derledik.
Microsoft'un abonelik hizmeti, Xbox Game Pass'in mart ayı oyunları paylaşıldı. Bunun yanı sıra Mart ayında Xbox Game Pass aboneliğinden çıkarılacak oyunlar da bildirildi. Çıkarılacak oyunlardan en dikkat çekeni ise EA Play listesinden Titanfall oldu.
Xbox Game Pass Mart 2022 listesi resmi olarak çıktı ve işte platforma gelen ve çıkan oyunların listesi.
XBOX GAME PASS MART 2022 EKLENECEK OYUNLAR
- Alice: Madness Returns (EA Play) – PC 28 Şubat
- FAR: Changing Tides – Konsol 1 Mart
- A Memoir Blue – Konsol 24 Mart
- Crusader Kings 3 – Xbox Series X/S 29 Mart
- Weird West – Konsol 31 Mart
- Shredders – Xbox Series X/S – Mart
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XBOX GAME PASS MART 2022 ÇIKARILACAK OYUNLAR
Microsoft, Mart ayı için henüz herhangi bir toplu işlemi resmi olarak duyurmadı, ancak şu ana kadar bildiklerimiz şunlar:
- Hypnospace Outlaw – Konsol, PC, Cloud 28 Şubat
- Killer Queen Black – Konsol, PC 28 Şubat
- Stealth Inc 2:A Game of Clones – Konsol, PC 28 Şubat
- Tohou Luna nights – Konsol, PC, Cloud 28 Şubat
- Titanfall (EA Play) – Konsol 1 Mart