Xbox Game Pass Mart 2022 oyunları

Microsoft'un abonelik hizmeti, Xbox Game Pass'in mart ayı oyunları paylaşıldı. Bunun yanı sıra Mart ayında Xbox Game Pass aboneliğinden çıkarılacak oyunlar da bildirildi. Çıkarılacak oyunlardan en dikkat çekeni ise EA Play listesinden Titanfall oldu.

Xbox Game Pass Mart 2022 listesi resmi olarak çıktı ve işte platforma gelen ve çıkan oyunların listesi.

XBOX GAME PASS MART 2022 EKLENECEK OYUNLAR

Alice: Madness Returns (EA Play) – PC 28 Şubat

FAR: Changing Tides – Konsol 1 Mart

A Memoir Blue – Konsol 24 Mart

Crusader Kings 3 – Xbox Series X/S 29 Mart

Weird West – Konsol 31 Mart

Shredders – Xbox Series X/S – Mart

XBOX GAME PASS MART 2022 ÇIKARILACAK OYUNLAR

Microsoft, Mart ayı için henüz herhangi bir toplu işlemi resmi olarak duyurmadı, ancak şu ana kadar bildiklerimiz şunlar: