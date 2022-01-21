Xbox Game Pass'e Rainbow Six Extraction dahil 6 adet yeni oyun eklendi

Xbox Game Pass, kütüphanesini her ay genişletmeye devam ediyor. Bu hafta Game Pass kütüphanesine 6 adet oyun daha ekleniyor. Eklenen oyunlar arasında yeni çıkış yapacak Rainbow Six Extraciton da yer alıyor.

Microsoft, Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate'e altı oyun ekledi ve bunlardan beşi abonelik hizmetinin üç sürümünde de kullanılabilir: Cloud, konsol ve PC. Yalnızca Rainbow Six Siege Deluxe Edition, sadece PC'de oynanabiliyor.

XBOX GAME PASS'E EKLENECEK OYUNLAR

Death's Door

Hitman Trilog

Pupperazzi

Rainbow Six Extraction

Windjammers 2

Rainbow Six Siege Deluxe Edition

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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