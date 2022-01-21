Xbox Game Pass'e Rainbow Six Extraction dahil 6 adet yeni oyun eklendi - Haberler
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Xbox Game Pass'e Rainbow Six Extraction dahil 6 adet yeni oyun eklendi

Xbox Game Pass'e Rainbow Six Extraction dahil 6 adet yeni oyun eklendi
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Ocak ayının üçüncü haftası itibariyle Xbox Game Pass'e Tom Clansy's oyunları dahil 6 adet yeni oyun ekleniyor.

Xbox Game Pass, kütüphanesini her ay genişletmeye devam ediyor. Bu hafta Game Pass kütüphanesine 6 adet oyun daha ekleniyor. Eklenen oyunlar arasında yeni çıkış yapacak Rainbow Six Extraciton da yer alıyor.

Microsoft, Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate'e altı oyun ekledi ve bunlardan beşi abonelik hizmetinin üç sürümünde de kullanılabilir: Cloud, konsol ve PC. Yalnızca Rainbow Six Siege Deluxe Edition, sadece PC'de oynanabiliyor.

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XBOX GAME PASS'E EKLENECEK OYUNLAR

  • Death's Door
  • Hitman Trilog
  • Pupperazzi
  • Rainbow Six Extraction
  • Windjammers 2
  • Rainbow Six Siege Deluxe Edition

Xbox Game Pass'e Rainbow Six Extraction dahil 6 adet yeni oyun eklendi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Xbox Game Pass, Microsoft, Gamegar, Güncel, Haber

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