Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar

Microsoft, Nisan ayının sonlarında Xbox Game Pass servisinin kütüphanesine gelecek yeni oyunları açıkladı. Xbox Game Pass yeni oyunlarını sizler için derledik. Aynı zamanda abonelik hizmetinden kaldırılacak oyunlar da açıklandı!

Xbox Game Pass'e yeni gelecek oyunlar açıklandı. Buna göre birbirinden güzel ve eğlenceli yeni oyunlar Xbox Game Pass servisinde oyunseverleriyle buluşacak.

XBOX GAME PASS'E GELECEK YENİ OYUNLAR

21 Nisan

MLB The Show 21 (xCloud, Konsol)

22 Nisan

- Phogs! (PC)

28 Nisan

- Second Extinction (xCloud, Konsol, PC)

29 Nisan

- Destroy All Humans! Remake (xCloud, Konsol, PC)

30 Nisan

- Fable 3 (xCloud

- Fable Anniversary (xCloud)

30 Nisan'da Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar: