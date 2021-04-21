Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar
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Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar

Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Microsoft, Nisan ayının sonlarında Xbox Game Pass servisinin kütüphanesine gelecek yeni oyunları açıkladı. Xbox Game Pass yeni oyunlarını sizler için derledik. Aynı zamanda abonelik hizmetinden kaldırılacak oyunlar da açıklandı!

Xbox Game Pass'e yeni gelecek oyunlar açıklandı. Buna göre birbirinden güzel ve eğlenceli yeni oyunlar Xbox Game Pass servisinde oyunseverleriyle buluşacak.

XBOX GAME PASS'E GELECEK YENİ OYUNLAR

21 Nisan

MLB The Show 21 (xCloud, Konsol)

22 Nisan

- Phogs! (PC)

28 Nisan

- Second Extinction (xCloud, Konsol, PC)

29 Nisan

- Destroy All Humans! Remake (xCloud, Konsol, PC)

30 Nisan

- Fable 3 (xCloud

- Fable Anniversary (xCloud)

30 Nisan'da Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar:

  • Endless Legend (PC)
  • For the King (xCloud, Konsol, PC)
  • Fractured Minds (xCloud, Konsol)
  • Levelhead (xCloud, Konsol, PC)
  • Moving Out (xCloud, Konsol, PC)
  • Thumper (PC)
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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