Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar
Microsoft, Nisan ayının sonlarında Xbox Game Pass servisinin kütüphanesine gelecek yeni oyunları açıkladı. Xbox Game Pass yeni oyunlarını sizler için derledik. Aynı zamanda abonelik hizmetinden kaldırılacak oyunlar da açıklandı!
Xbox Game Pass'e yeni gelecek oyunlar açıklandı. Buna göre birbirinden güzel ve eğlenceli yeni oyunlar Xbox Game Pass servisinde oyunseverleriyle buluşacak.
XBOX GAME PASS'E GELECEK YENİ OYUNLAR
21 Nisan
MLB The Show 21 (xCloud, Konsol)
22 Nisan
- Phogs! (PC)
28 Nisan
- Second Extinction (xCloud, Konsol, PC)
29 Nisan
- Destroy All Humans! Remake (xCloud, Konsol, PC)
30 Nisan
- Fable 3 (xCloud
- Fable Anniversary (xCloud)
30 Nisan'da Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar:
- Endless Legend (PC)
- For the King (xCloud, Konsol, PC)
- Fractured Minds (xCloud, Konsol)
- Levelhead (xCloud, Konsol, PC)
- Moving Out (xCloud, Konsol, PC)
- Thumper (PC)