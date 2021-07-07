Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu!
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu!

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Xbox One oyun konsolu ve Windows 10 ile birlikte kullanılması için kullanılan bir abonelik hizmeti, "Video oyunları için Netflix" olarak tanımlanan Xbox Game Pass'e eklenen oyunlar belli oldu. İşte detaylar!

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Gün geçtikçe yepyeni oyunların eklendiği Game Pass'e acaba hangi oyunlar eklenecek? Eklenecek yeni oyunları ve diğer detayları haberimizde sizler için derledik.

Xbox Türkiye, sosyal medya hesapları üzerinden Game Pass'e eklenecek yeni oyunları oyunseverlere duyurdu. Xbox Türkiye, yaptığı paylaşımda şu açıklamaya yer verdi:

Kahin değiliz amaile çok yakında hangi oyunları oynayacağını görebiliyoruz.

Game Pass'e toplamda 4 tane oyun eklenecek. Bu oyunlardan birini sadece konsol üzerinden, diğer üçünü ise hem konsol hem bilgisayar üzerinden oynayabileceksiniz. Eklenecek oyunlar ise şu şekilde:

XBOX GAME PASS EKLENEN OYUNLAR

  • UFC 4 (Konsol)
  • BLOODROOTS (Konsol + PC)
  • TROPICO 6 (Konsol + PC)
  • FARMING SIMULATOR 19 (Konsol + PC)

Kaynak: Playerbros

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