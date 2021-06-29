Xbox Cloud Gaming, Series X donanımına yükseltildi!

Microsoft, Xbox Cloud Gaming'i, Windows 10 ve Apple mobil cihazlarına entegre etmesinin ardından, hizmetin artık özel Xbox Series X donanımında çalışacağını duyurdu. Xbox Game Pass'ın Türkiye'de servisi bulunuyor mu? İşte detaylar!

Microsoft, bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming'i güçlendirmek için özel Xbox Series X donanımını kullanacak. Microsoft 2019 yılında yeni hizmeti Xbox Cloud Gaming'in piyasaya sürüldüğünü duyurmuştu. Hizmetine yeni bir donanım katararak, güncellemeye giden Microsoft, Xbox Cloud Gaming için yüzden fazla oyun yayınlanacağını da açıklamıştı.

Microsoft'un, Xbox Cloud Gaming hizmetini Windows 10 ve Apple mobil cihazlarına entegre etmesi, kullanıcılarını memnun etti. Ayrıca, Xbox Game Pass Ultimate aboneleri artık, hizmete ek ücret ödemeden erişebilecek.

Xbox, Microsoft'un Windows 11 sunumu sırasında öne çıkan bir özellikti. Windows'un bir sonraki güncellemesiyle, işletim sistemi Xbox Game Pass uygulamasına tamamen entegre olmuş olacak. Windows 11 ayrıca, Series X/S konsollarında da bulunan oyunları hızlı bir şekilde yüklemek için kullanılan özel sistem 'DirectStorage'a sahip olacak. Windows 11'de çalışan oyunlar da yeni Otomatik HDR özelliğini kullanabilecek.

Bugüne kadarki en güçlü Xbox donanımını çalıştıran bu Series X destekli veri merkezleri, Xbox Wire haber gönderisine göre "daha hızlı yükleme süreleri, iyileştirilmiş kare hızları ve yeni nesil oyun deneyimi" sağlayacak.

Xbox Game Pass ne yazık ki, şimdilik yalnızca 22 ülkede kullanıma sunuluyor. Xbox'ın hedeflediği her ülkeyi bilmesek de Xbox Cloud Gaming'in yıl sonuna kadar Avustralya, Brezilya, Meksika ve Japonya'da kullanıma sunulmasının beklendiğini biliyoruz. Gelecek zamanda daha fazla bölge için destek alacak servisin Türkiye'ye ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.