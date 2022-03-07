Xbox Cloud Gaming klavye ve fare desteği ile geliyor

Microsoft Flight Simulator başkanı Jorg Neumann'a göre Xbox Cloud Gaming'e klavye ve fare desteği gelecek. Microsoft Flight Simulator geliştiricilerinin soru cevap videosunda platform düzeyinde destek olacağı söyleniyor.

Neuman'ın yaptığı açıklamada, "Bu bir platform seviye desteğidir, bu yüzden bizimle ilgisi yoktur, açıkçası fare ve klavye simülasyonumuz için çalışır. Yani platform ekibi bunun üzerinde çalışıyor ve platform ekibi olduğu için çıkış tarihi veremem. Tarihlerini bilmiyorum ama geliyor."

Her ne kadar tam çıkış tarihi verilmese de önümüzdeki aylarda çıkış yapacağı bildirilmektedir. Ayrıca Flight Simulator'a jiroskop kontrolünü de destekleyebileceğini söylüyor. Bu sayede mobil oyuncuları daha iyi bir deneyime sahip olabilecekler.