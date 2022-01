Xbox başkanı, geri getirmek istediği Activision Blizzard oyunlarını açıkladı!

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması sonrası herkesin aklına gelen sorulardan biri Activision Blizzard'ın popüler konsol oyunları Xbox'a özel mi olacak? Hangi Activision Blizzard oyunları Xbox Game Pass'e eklenecek oldu.

Phil Spencer'ın Washington Post'a verdiği röportajda, Microsoft Gaming CEO'su, "Oun listesine bakıyordum, yani gidelim! King's Quest, Guitar Hero… Bunu bilmem gerekirdi sanırım ama Hexen'i aldılar."

Spencer, "Çocukluğumdan beri sevdiğim ve takımların gerçekten almak istediği franchise'lar üzerinde çalışmak için kaynaklarımız olduğundan emin olmak için anlaşma sona erdiğinde onlarla çalışabileceğimizi umuyoruz." dedi.

Activision Blizzard çatısı altında çalışan stüdyolardan biri olan Toys for Bob, "Crash Bandicoot 4: It's About Time" gibi oyunları başarıyla çalıştırdı, ancak daha sonra Call of Duty oyunlarını desteklemeye katlandı. Spencer, Xbox ekibinin geliştiricilerle Activision Blizzard kasalarından çeşitli franchise'lar üzerinde çalışma hakkında konuşacağını söyledi.

Ayrıca Phil Spencer, Twitter'dan yaptığı bir açıklamada, "Bu hafta Sony'deki liderlerle iyi görüşmeler yaptık. Activision Blizzard'ı satın aldıktan sonra mevcut tüm anlaşmaları yerine getirme niyetimizi ve Call of Duty'yi PlayStation'da tutma arzumuzu onayladım. Sony, sektörümüzün önemli bir parçasıdır ve ilişkimize değer veriyoruz." sözlerine yer vererek Call of Duty oyunlarının özel olmayacağını doğruladı.

