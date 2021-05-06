Xbox başkan yardımcısı, Xbox konsollarından kâr elde etmediklerini açıkladı!
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Xbox başkan yardımcısı, Xbox konsollarından kâr elde etmediklerini açıkladı!

Xbox başkan yardımcısı, Xbox konsollarından kâr elde etmediklerini açıkladı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Epic Games ile Apple arasındaki davaya, oyun pazarı hakkında bilgi alınması için çağırılan Xbox başkan yardımcı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Microsoft, Xbox konsolları satışlarından ne kadar kâr elde ediyor? Xbox konsolları ne kadar sattı? İşte detaylar!

Epic Games ile Apple arasında süre gelen davada, sektördeki oyun pazarı hakkında bilgi alınması için üçüncü tanık olarak Xbox başkan yardımcı Lori Wright çağırıldı.

Epic Games avukatı Wes Earnhard'ın "Microsoft, Xbox konsolları satışlarından ne kadar kâr elde ediyor?" sorusuna cevap veren Lori Wright şu çarpıcı ifadeleri kullandı; "Kâr etmiyoruz, zararına satıyoruz."

Ardından Wes Earnhardt'ın "Açıklığa kavuşturmak için soruyorum. Microsoft, herhangi bir Xbox konsolunun satışından şimdiye kadar kâr elde etti mi?" sorusuna "Etmedi." cevabı geldi.

Lori Wright konuya cevaban şu açıklamalarda bulundu. Wright, "konsollar üzerinden sattığımız oyunlar ve abonelikler aracılığıyla kâr sağlıyoruz. Eğer geliştiricilerden %30 komisyon almazsak Xbox markasından para kazanamayız." dedi.

Niko Partners analisti Daniel Ahmad'a göre, Nintendo kuruluşundan beri konsol satışlarından zarar etmeyeye çalışmış. PlayStation 4 konsol satışlarının ise Sony için bir gelir kapısı sağlamış.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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