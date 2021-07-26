Xbox, Assassin's Creed Valhalla DLC çıkış tarihini sızdırdı!
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Xbox, Assassin's Creed Valhalla DLC çıkış tarihini sızdırdı!

Xbox, Assassin's Creed Valhalla DLC çıkış tarihini sızdırdı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Xbox mağaza sayfasından kaldırılan bir gönderi, Assassin's Creed Valhalla'nın ikinci DLC'si The Siege of Paris'in Ağustos ayında gelebileceğini gösteriyor. Detaylar haberimizde!

Xbox mağaza sayfasında listenen ve hemen ardından kaldırılan bir gönderi, Assasin's Cered Valhalla'nın ikinci hikaye genişlemesi "Paris Kuşatması" Ağustos ayının ilk haftasında gelebilir.

Birkaç hafta önce Ubisoft Forward E3 2021 yayını sırasında hayranlara yeni bilgiler verildi. The Siege of Paris içeriği yeni silahlar, teçhizatlar, düşman türleri ve yetenekler sunacak.

CriptAssassINI Twitter hesabı, geçenlerde Xbox sayfasında listelenmiş olan Assassin's Creed Valhalla'nın ekran görüntüsünü yayınlandı. Twitter kullanıcısının belirttiğine göre oyunun yeni DLC'si, 5 Ağustos'ta listelenebilir.

Xbox, Assassin's Creed Valhalla DLC çıkış tarihini sızdırdı!

Yaz yavaş yavaş sona erkerken, Ubisoft'un önümüzdeki haftalarda The Siege of Paris DLC'si için çıkış tarihi ve ayrıntıları paylaşması bekleniyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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