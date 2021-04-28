Xbox 2021 yılındaki mali raporlarını yayınladı! Oyun gelirleri geçen yıla göre %50 artış gösterdi!

Microsoft, 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasını kapsayan 2021 mali yılının raporlarını paylaştı. 2020 yılında yaklaşık 15 milyar dolar kazanç bildiren şirket, 2021'e de harika bir başlangıç yaptı. İşte detaylar!

Microsoft'un, oyun bölümü Xbox bu üç aylık periyotta 3.53 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki mali yılına kıyasla %50'lik bir büyüme gösterdi.

Xbox, pandeminin de etkisiyle geçtiğimiz yılın Ekim ile Aralık ayları arasında 5 milyar dolardan fazla gelire ulaşmıştı. Ancak sadece tüm yıllardaki Ocak ile Mart aylarını kıyaslayacak olursak, Xbox bu sene en iyi üçüncü çeyreğini geçirmiş oldu.

XBOX GAME PASS GELİŞTİRİLİYOR

Xbox son yıllarda para akışını hızlandırmış durumda. Yalnızca PC oyunları ile aracılığıyla değil, birden fazla gelir akışına sahip olmak için, Game Pass hizmetine devasa oyunlar getiriyor. Ayrıca, Battlefield6'nın bu yılın sonlarında Xbox Game Pass'te piyasaya çıkacağı söylentileri, platform için büyük bir kazanç kapısı olacak.

Xbox, Microsoft'un son kazanç çağrısına göre inanılmaz derecede iyi performans gösteriyor. 31 Mart 2021 itibarıyla, Xbox oyun geliri yeni konsolların piyasaya sürülmesiyle %50 artış gösterirken bunun yanı sıra donanım gelirinde %232'lik bir artış gerçekleşti.

Xbox Game Pass için söylentilere göre daha fazla büyük oyun, yakında piyasaya sürülecek. Ayrıca, daha fazla Xbox Series X birimi hazır hale geldikçe, Xbox'ın harika donanım satışlarına devam etmesi çok muhtemel görünüyor. Bu yıl Xbox ve PlayStation tarafları arasında rekabet içinde geçecek gibi görünüyor.