Xbox, 20'nci Yıl Özel Metaverse Müzesi Açıldı

İşletim sistemi markası Microsoft'un oyun konsolu Xbox, 20 yaşına girdi. Şirket, Xbox'ın tarihçesi için sanal bir müze açtı. Bu 20 yıl boyunca konsolda pek çok değişim yaşandı.

Microsoft, Metaverse'te tasarlanan, içinde dolaşabileceğiniz ve Xbox konsollarının geçmişini keşfedebileceğiniz bir Xbox müzesi oluşturdu.

Eğer bir Xbox'ınız varsa bu müzeyi gezebiliyorsunuz.

XBOX HESABIYLA GİRİLİYOR

Müze içerisinde Xbox konsolların ne zaman piyasaya sürüldüğü gibi tarihi bilgiler yer alıyor.

Müzeye Xbox hesabıyla giriş yapanlar kişiselleştirilmiş bir Xbox müzesine erişebiliyor.

İlk hangi oyunu oynadığınız, oynadığınız oyun sayısı ve en çok hangi oyunda vakit geçirdiğiniz gibi istatistikleri görmenizi mümkün kılıyor.

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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