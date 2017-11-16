Xavi Pascual: "Kazandığımız İçin Çok Mutluyuz"

Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, Anadolu Efes maçının ardından kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.



THY Euroleague'in 8. haftasında Panathinaikos, deplasmanda Anadolu Efes'i 82- 81 etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, "Kazandığımız için çok mutluyuz. İyi basketbol oynayan iki takımın maçı oldu. Karşılaşmanın sonunda oyunun kontrolü bizdeydi. Zor bir mücadele oldu ama hücum ve savunmada iyiydik. Bu galibiyeti Atina'daki ailelere hediye ediyoruz. Nick Calathes adına mutluyum, çok çalışan ve koşan biri. Oyunun iki tarafında da elinden geleni yaptı maçın kilit oyuncusuydu. Kendisini tebrik ediyorum. Maç sonu mantalitemizi değiştirdik, daha çok ikili oyun oynadık, daha doğru işler yaptık ve sonunda galibiyeti aldık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL