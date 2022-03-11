Xavi: Endişelenmeye gerek yok, tam tersine ümidimiz var

" Galatasaray'dan çok daha iyiydik"

"Beklemediğimiz bir sonuç aldık"

Galatasaray'ın kalecisi Inaki Pena'nın iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Xavi, "Inaki'yi kiralamamızın sebebi, gelecek sezon geri gelmesiydi. Ben onun için çok mutluyum. Çok iyi kişiliği var. Seviyesini çok iyi gösterdi. Bizim, bu gece için tadımızı kaçırdı" ifadelerini kullandı.