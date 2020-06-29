Xanthos Antik Kenti'ni tehdit eden yangın
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Xanthos Antik Kenti'ni tehdit eden yangın

Antalya'nın Kaş ilçesinde Xanthos Antik Kenti yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Xanthos Antik Kenti'ni tehdit eden yangın
29.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:37

Antalya'nın Kaş ilçesinde Xanthos Antik Kenti yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaş'a 45 kilometre mesafedeki Kınık Mahallesi'nde bulunan Xanthos Antik Kenti yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Saat 17.00 sıralarında başlayan yangına Kaş Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne ait iki arazöz ve bir su tankeri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Likya Birliği'nin en büyük idare merkezi olan Xanthos Antik Kenti, 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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