XANTARES, VALORANT Ejder Vandal skini hakkında konuştu
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XANTARES, VALORANT Ejder Vandal skini hakkında konuştu

XANTARES, VALORANT Ejder Vandal skini hakkında konuştu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Toronto'nun Tweet'ine XANTARES'ten sert tepki geldi!

Geçtiğimiz günlerde Oxygen Esports ekibinden Toronto tarafından paylaşılan bir görsel ile başlayan CS: GO - VALORANT tartışması, İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş tarafından yapılan paylaşım ile alevlendi.

Toronto'nun CS: GO'dan AK-47 Fire Serpend kaplaması ile VALORANT Ejder Vandal kaplaması karşılaştırılıyordu. 29 Ağustos Pazar günü attığı Tweet'te ise XANTARES, sert bir çıkış yaptı.

XANTARES: "Ulan skinin fiyatı 10 bin tl"

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url='te "Fire serpenti fotoğrafa koymuş diyor ki ejderha valorant skini çok daha iyi ulan skinin fiyatı 10 bin TL o parayı yan yana göremeyip alamadığın için 100tl ejderha tabi daha tatlı gelir" şeklinde bir söylemde bulunurken, FPS oyunlarında gelmiş geçmiş en iyi kaplamanın M4A4 Howl olduğunu dile getirdi.

OXG Toronto: "ekstra duygusal davranıyor can abi"

XANTARES'in attığı Tweet kısa süre içerisinde 100'den fazla yanıt ve 2400'den fazla beğeni almasının ardından Erdem "toronto" Soğukpınar da bir Tweet atarak düşüncelerini paylaştı.

Toronto attığı Tweet'te sabahın beşinde attığı Tweet'in ne kadar fazla uzadığından bahsederken, Dörtkardeş hakkında "Bence fire serpenta laf attım diye ekstra duygusal davranıyor can abi" sözlerini kullandı.

20 yaşındaki oyuncu açıklamasını şu sözler ile sonlandırdı: "ek olarak kim ne kadar kazanıyor ne kadar parayı yan yana koyabiliyor gerek yok bence iyi forumlar arkadaşlar"

Kaynak: Playerbros

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