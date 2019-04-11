- X-ray cihazından çantasıyla geçti

BAKÜ - Elindeki çantayla gümrük kontrol noktasında bulunan x-ray cihazından geçen genç, sosyal medyada gündem oldu.

Gümrük kontrol noktasında çantasıyla birlikte x-ray cihazından geçen genç sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada gündem olan videonun Azerbaycan'da çekildiği iddia edildi. Görevliler, elindeki çantayla kontrol noktasına gelen kişiden çantayı x-ray cihazına koyması istedi. Videodaki kişi ise çantasıyla birlikte x-ray cihazından geçti. Durumu fark eden gümrük çalışanları vatandaşı uyardı.

Olayın Azerbaycan gümrüklerinde yaşandığın iddia edilse de iddialar Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi tarafından yalanlandı. Açıklamada, "Video çekimlerinde olan gümrük çalışanlarının üzerindeki resmi kıyafetlerden de anlaşılıyor ki çekimin yapıldığı yer Azerbaycan değil" ifadeleri yer aldı.

Videonun Ermenistan-Gürcistan sınırındaki Bagratashen gümrük kontrol noktasında çekildiği de iddia edildi.

Kaynak: İHA