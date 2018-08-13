X. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Şehitliği'ndeki Törenle Başladı

X. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışı kapsamında Dışişleri Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terör belasını yenmek için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Daha fazla canın yanmaması için terörle mücadeleyi teröristler arasında ayrım gözetmeksizin, işbirliği içinde ve şart koşmadan yerine getirmeliyiz" dedi.

X. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışı kapsamında Dışişleri Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi. Programa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlık personeli ve çok sayıda diplomat katıldı.

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, çok sayıda diplomat, kamu görevlisi ve aile fertlerinin, dünyanın dört bir köşesinde görevleri başındayken hain terör saldırılarının hedefi olduğunu belirterek, "Çalışmalarımızı, şehitlerimizin vatan sevgileri, hizmet aşkları ve fedakarlıklarını rehber edinerek yerine getiriyoruz. Bakanlık mensuplarımızın devletimizi hedef almış terör saldırılarını unutmuyoruz. Ülke olarak teröre karşı kararlı ve tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Terör belasını yenmek için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Daha fazla canın yanmaması için terörle mücadeleyi teröristler arasında ayrım gözetmeksizin işbirliği içinde ve şart koşmadan yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Şehit yakınlarının acısını derinden hissettiklerini belirten Çavuşoğlu, vatanın şehitleriyle ve onların yakınlarıyla minnettar olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Konuşmasının sonunda Bakanlık personeline seslenen Çavuşoğlu, "Değerli mesai arkadaşlarım dünyanın her yerinde zorlu koşullarda çalışıyorsunuz. Karşılaştığınız çeşitli sınamalara karşı ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Görevimizi yaparken şehitlerimizin sönmeyen anısı bize güç veriyor. Onların vatan sevgisini görev bilincini her zaman örnek alıyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. - ANKARA