Wyndham Rewards anketi 2021'deki seyahat planlarına ışık tuttu

Wyndham Hotels & Resorts'un sadakat programı Wyndham Rewards'un anketine göre, Türkiye'deki katılımcıların yüzde 86'sı Haziran 2020'den bu yana en az bir kez seyahate çıkarken, Türk ziyaretçiler sezonun yoğun olduğu dönem haricinde seyahat etmeyi daha çok tercih ediyor.

Wyndham Hotels & Resorts'un sadakat programı Wyndham Rewards'un anketine göre, Türkiye'deki katılımcıların yüzde 86'sı Haziran 2020'den bu yana en az bir kez seyahate çıkarken, Türk ziyaretçiler sezonun yoğun olduğu dönem haricinde seyahat etmeyi daha çok tercih ediyor.

Wyndham Rewards'un Türkiye'den 347 katılımcıyla yakın zamanda düzenlediği anketin sonuçları, Türk ziyaretçilerin 2021 yılı için tatil tercihlerini ve seyahat kararlarını etkileyen faktörleri ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre Türkiye'den katılımcıların yüzde 86'sı Haziran 2020'den bu yana en az bir kez seyahate çıktı. Türk ziyaretçilerin, sezonun yoğun olduğu dönem haricinde seyahat etmeyi EMEA ortalamasına göre daha çok tercih ettiği de anketin bulguları arasında yer alıyor.

Wyndham Hotels & Resorts'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un, seyahat etme şekilleri üzerinde, uluslararası ve kısmen yurt içi seyahate de getirilen kısıtlamalar da dahil olmak üzere önemli etkileri oldu. Bununla beraber Wyndham Rewards anketinin sonuçları seyahatin 2020 yılında düzenlemeler izin verdiği ölçüde devam ettiğine de işaret ediyor. EMEA ülkelerindeki üyelerin katılımıyla 2 Kasım-10 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen anketteki sorulara yanıt veren toplam 4 bin 134 katılımcının yüzde 73'ü, Haziran 2020'den bu yana en az bir kez seyahate çıktığını belirtti. Türk katılımcılar arasında, bu dönemde seyahate çıktığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 86 ile ortalamanın üzerinde seyretti.

İş seyahatlerindeki eğilimler 2021'de de devam edecek

Tatil amaçlı seyahatler hem Türkiye'de hem de EMEA genelinde iş seyahatlerinden daha çok yapılsa da Türkiye'deki üyelerin EMEA ortalamasına göre iş seyahatine daha çok çıktığı görülüyor. Türkiye'deki katılımcıların yüzde 66'sı haziran ayından bu yana iş amaçlı en az bir yurt içi seyahat gerçekleştirirken, EMEA genelindeki katılımcıların yüzde 31'i bu dönem içinde en az bir iş seyahatine çıktı.

Bu eğilimin 2021'de de devam edeceği görülüyor, çünkü Türkiye'den katılımcıların yüzde 65'i bu yıl iş amaçlı bir yurt içi seyahat planlıyor ve bu alanda EMEA'daki diğer bölgelerin ortalamasını ikiye katlıyor.

Şirketler ve kuruluşlar uzaktan çalışma sistemlerini benimserken, salgın yalnızca seyahat etme biçimlerini değil, çalışma biçimlerini de değiştirdi, yeni ve farklı mekanlardan çalışmak için fırsatlar yarattı.

Türkiye'den katılımcıların yüzde 36'sı çalışma ortamlarında değişiklik amacıyla geçici olarak başka bir yere taşınmayı planlarken, yüzde 37'si de bu seçeneği değerlendiriyor. EMEA genelindeki tüm katılımcıların ise yüzde 56'sı başka bir yere taşınmalarının düşük bir ihtimal olduğunu, yüzde 30'u bu seçeneği değerlendirdiğini ve yüzde 14'ü bunun yüksek bir ihtimal olduğunu belirtiyor.

Tatil takvimleri değişiyor, yurt içi seyahat hala öncelikli

Yalnızca getirilen kısıtlamalar değil, seyahat ederken ne kadar güvende hissedildiği de tatil alışkanlıkları üzerinde etkili oluyor. Seyahate ilişkin endişeler bir süre daha devam edecek gibi görünüyor ve ankete Türkiye'den katılanların yüzde 83'ü seyahat ederken Kovid-19'a yakalanma konusunda az veya çok, belli bir derece endişe taşıdığını ifade ediyor. Ancak bu durum seyahatin göze alınmadığı anlamına gelmiyor ve seyahat alışkanlıkları, değişen şartlara uyum sağlıyor.

EMEA genelindeki katılımcıların yüzde 23'ü, Türkiye'deki katılımcıların ise yüzde 35'i büyük olasılıkla sezonun yoğun olduğu dönem dışında seyahate çıkacağını belirtiyor ve bu da seyahat planlarının güvenliği önceleyecek şekilde adapte edildiğine işaret ediyor.

Tatil amaçlı yurt dışı seyahat planlarının EMEA genelinde arttığı görülürken, ankete katılanların yüzde 53'ü 2021'de en az bir yurt dışı tatiline çıkmayı planladığını ifade ediyor.

Bununla birlikte yurt içi seyahatler Türk ziyaretçiler açısından öncelikli olmaya devam edecek gibi görünüyor ve Türkiye'deki üyelerin yalnızca yüzde 23'ü gelecek birkaç ay içinde yurt dışı tatiline çıkmayı planlıyor, yüzde 53'ü ise bu dönem içinde yurt içindeki bir noktayı ziyaret etmeyi umuyor. Yurt içi seyahat planlarını yüzde 25 ile İtalya ve yüzde 22 ile Almanya seyahatleri takip ediyor.

Evden uzaklığın ise tatil planlarında önemli rol oynamaya devam etmesi bekleniyor. Araçla seyahat en çok tercih edilen seyahat biçimi olmayı EMEA genelinde sürdürürken (Toplamda yüzde 56, Türkiye'de yüzde 66), onu sırasıyla uçak ve trenle seyahat takip ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, şunları kaydetti:

"Anketimizin sonuçları sektörümüzün yalnızca Kovid-19 ile birlikte karşılaştığı zorlukları değil, aynı zamanda bu zorluklara karşı dayanıklılığını da ortaya koyuyor. İnsanların yeniden seyahat etmek istediğini, güvenlik ve sağlıklarını ön planda tutan yerleri ziyaret etmek istediğini gösteriyor. Wyndham olarak misafirlerimize güvenli ve unutulmaz deneyimler sağlayabilmek için bu önemli unsurlara odaklanmayı sürdürüyoruz. Otelde konaklayarak seyahat etmeyi herkes için mümkün kılma misyonuyla hareket ediyoruz ve zamanı geldiğinde Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika genelinde bunu gerçekleştirmeye devam etmeyi heyecanla bekliyoruz."

Anket, Wyndham Hotels & Resorts'un sadakat programı Wyndham Reward için düzenlendi. Ödüllü sadakat programı Wyndham Rewards, dünya genelinde 85 milyonun üzerindeki üyesine puan kazanmak ve puanlarını binlerce otel, tatil köyü ve devre tatil tesisinde ücretsiz konaklama da dahil olmak üzere çeşitli seçeneklerde kullanmak için fırsatlar sunuyor.

Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye'de bulunan 80 civarındaki oteli de dahil olmak üzere, 90 ülkedeki yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi konumunda bulunuyor.

Wyndham Hotels & Resorts 2020 yılında Count on US (Bize Güvenin) adındaki, otellerde sektöre öncülük eden dezenfektanların düzenli kullanımı, güçlü eğitim programları ve kritik öneme sahip temel sağlık malzemelerine kesintisiz erişim gibi unsurlarla otellerindeki sağlık ve güvenlik protokollerini güçlendiren yeni bir hijyen girişimi de başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt