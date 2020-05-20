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Wyndham'dan 'Bize Güvenin' girişimi

Otel zincirleri misafirlerini ağırlamaya hazırlanırken, Wyndham 'Bize Güvenin' girişimini Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesini de kapsayacak şekilde genişlettiğini açıkladı.

Wyndham'dan 'Bize Güvenin' girişimi
20.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:09

Otel zincirleri misafirlerini ağırlamaya hazırlanırken, Wyndham 'Bize Güvenin' girişimini Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesini de kapsayacak şekilde genişlettiğini açıkladı.

90'ın üzerinde ülkede 9 bin 300'den fazla oteliyle dünyanın en büyük otel franchise veren şirketleri arasındaki Wyndham Hotels & Resorts, 'Count on US' Türkçesi 'Bize Güvenin' girişimini Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesini de kapsayacak şekilde genişlettiğini açıkladı. Şirket, misafirlerin güvenini artırmaya ve Covid-19'un ardından ziyaretçileri yeniden ağırlamaya hazırlanan otel ortaklarını desteklemeye yönelik uzun vadeli çalışmalarını ortaya koydu.

Önümüzdeki haftalarda otellerde hayata geçirilecek bu girişimin odağında, en başta EMEA genelindeki tesislerde sağlık ve güvenliğe ilişkin geniş bir yelpazedeki protokollerin daha da güçlendirilmesi yer alıyor. Girişimin bir parçası olarak tüm otellerde sınıfının en iyisi dezenfektanlar kullanılacak, yeni eğitim ve yönergeler yürürlüğe konacak ve Wyndham otellerinin güvenilir tedarikçiler aracılığıyla temel sağlık malzemelerine kesintisiz erişimi sağlanacak.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Misafirlerimizin, güvenliklerinin ve sağlıklarının her şeyden önce geldiğini ve bize güvenebileceklerini bilmelerini istiyoruz. Buradaki amacımız, misafirlerimizin bizimle konfor ve gönül rahatlığı içinde konaklamasını sağlamak. Ziyaretçileri zamanı geldiğinde yeniden ağırlamaya hazırlanırken, EMEA bölgesindeki otel ortaklarımız bu önlemler sayesinde farkını ortaya koymuş olacak" dedi.

Wyndham, hijyen uzmanı Ecolab ile uzun zamandır süregelen ilişkilerini güçlendirerek, yüksek operasyon standartlarını daha da ileri bir noktaya taşıyor. Şirketin, odalar ve kamuya açık alanlar da dahil olmak üzere EMEA bölgesindeki tüm otellerinde, piyasaya öncülük eden dezenfektan malzemeleri düzenli olarak kullanılacak.

Şirket, bir yandan örnek uygulamaları geliştirmeye devam ederken bunların standart bir şekilde uygulanmasını da destekliyor. Şirket, otel ortaklarının Covid-19 sebebiyle sağlık ve güvenlikle ilgili yeni ortaya çıkan gereklilikleri yerine getirmesine yardımcı olmak için bir dizi protokol ve yönerge hazırladı. Otel temizliği uygulamaları, sosyal etkileşimler, çalışma hayatı prosedürleri gibi alanları kapsayan bu protokol ve yönergeler, otel ekiplerinin eğitimi için sanal ortamda verilecek katılımı zorunlu kursların yanı sıra oda bakımında kullanılacak kontrol listeleri gibi ek önlemlerle de destekleniyor. EMEA genelindeki tüm Wyndham otellerinin, personel arasında bu yeni protokollere öncülük edecek bir 'hijyen lideri' belirlemesi de teşvik edilecek.

Şirket bunlara ek olarak, güvenilir tedarikçi ağının verdiği güçle, otellerinin yüksek talep gören temel sağlık ürünlerine kolayca erişebilmesini sağlayacak. Oteller böylece maske, eldiven, el dezenfektanı gibi kişisel koruyucu ekipmanlar, hijyen tesisatı ve her bir ülkenin Covid-19 ile mücadele kapsamında yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemelerin kriterlerini karşılayacak ürünleri tedarik edebilecek. Aynı zamanda şirket, misafirleri belli başlı güvenlik önlemleriyle ilgili bilgilendirmeye yönelik, kamuya açık alan ve resepsiyon işaretleri, misafir odalarında kullanılacaklar gibi basılı malzemeleri de otellere temin edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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