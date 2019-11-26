WWW'nin mucidi Berners Lee internet için 'kullanım sözleşmesi' hazırladı

26.11.2019 07:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 07:24

İnternet teknolojisinin mucidi olarak kabul edilen İngiliz mühendis Timothy Berners Lee, internetin kişi, kurum ve hükümetlerce uygun bir şekilde kullanımı için bazı kuralların yer aldığı bir rehber yayımladı.



64 yaşındaki bilim insanı bu yolla son dönemde internette yayılan bilgi kirliliği, sansür, anti-demokratik uygulamalar ile birey ve toplulukların takibi gibi eylemlerin önüne geçmeyi amaçladığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle